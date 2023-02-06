Şiddetli rüzgar sebebiyle Kız Kulesi'nin brandası düştü! Kulenin iç kısmı gözüktü
Kız Kulesi'nin brandaları şiddetli rüzgar sebebiyle yerinden çıktı. Sökülen branda ile kuledeki son çalışmalar görüldü.Abone ol
2021 yılından bu yana restorasyon çalışmaları devam eden Kız Kulesi’nin şiddetli rüzgar sebebiyle brandaları söküldü. Kulenin ön kısmında bulunan branda yerinden çıkarak düştü.
Brandanın düşmesiyle birlikte kulenin iç kısmı açığa çıkarken, kulede çalışmaların devam ettiği görüldü.
Öte yandan, İstanbul’da gece saatlerinde başlayan şiddetli fırtına nedeniyle İstanbul Boğazı'nın renginin değiştiği görüldü.