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Celal Şengör canlı yayında anlattı: Kahramanmaraş'taki deprem nasıl meydana geldi?

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından Jeolog Celal Şengör canlı yayında 2 büyük depremin nasıl meydana geldiğini uygulamalı bir şekilde gösterdi. Şengör yaptığı açıklamada "Arap levhası aşağıya doğru kaydı, deprem yarattı. O deprem 7.7 şiddetinde Kahramanmaraş'ta oldu" ifadelerini kullandı.

Akademisyen ve jeolog Celal Şengör, Fatih Altaylı’nın Habertürk’teki “Teke Tek” programına konuk oldu.

Dün gece ve gün içerisinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler ile ilgili konuşan Şengör, bir kağıt levha üzerinde 2 büyük depremin nasıl meydana geldiğini gösterdi.

Türkiye güne büyük bir acıyla uyandı..

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 Elbistan merkezli 7.6 şiddetindeki depremler; Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye'de büyük yıkıma neden oldu.

Tüm Türkiye'yi yasa boğan olayın ardından seferberlik halinde sahaya çıkıldı.

Devletin tüm kurumları ve yerel yönetimlerin yanında sivil kurtarma ekipleri, jandarma, polis ve Mehmetçik kurtarma çalışmalarına koştu.

10 ilde büyük bir özveri ile çalışmalar sürerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 gün milli yas kararı alındığını duyurdu. 

Ülkemizi sarsan ve acı kayıpların yaşandığı depremle ilgili Jeolog Celal Şengör, Habertürk canlı yayınında açıklamalarda bulundu. 

En sade şekliyle deprem nasıl oldu
Kartona çizdiği grafikle depremin nasıl meydana geldiğini vatandaşlara sade bir dille anlatan Şengör, şu ifadeleri kullandı:

"Arap levhası aşağıya doğru kaydı, deprem yarattı. O deprem 7.7 şiddetinde Kahramanmaraş'ta oldu. Daha sonra oluşan boşluğun kapanması içine Anadolu levhası kaydı. O da boşluğu kapatınca 7.6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Çöküntü oluşan boşluk da Kahramanmaraş ovası. "

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