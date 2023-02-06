BIST 4.930
DOLAR 18,83
EURO 20,21
ALTIN 1.130,79
GÜNCEL

Depremde iş merkezi böyle çöktü: Toz bulutu alev topu gibi yayıldı!

Kahramanmaraş'ta 9 saat arayla 7.7 ve 7.6 şiddetinde meydana gelen depremler birçok ilde hissedilmişti ve çok sayıda bina yıkılmıştı. Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde 2 kişinin öldüğü 106 kişinin yaralandığı Galeria İş Merkezi'nin güvenlik kamerası ortaya çıktı.

Depremle birlikte çöken 7 yapıdan biri olan merkez Yenişehir ilçesindeki Diyar Galeria İş Merkezi’nin çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Dört bloktan oluşan, ilk 3 katı iş yeri, diğer 7 katı daire olarak kullanılan yapının çökmesiyle toz bulutu alev topu gibi yayıldı. O anlar bir otelin güvenlik kamerasına yansıdı.

İş merkezinin enkazından 2 ölü, 106 vatandaş çıkartılmıştı. Öğlen saatlerinde ikinci artçı sarsıntıyla birlikte bloklarında birinin daha çökmesiyle çalışmalara ara verilmişti. Güvenlik gerekçesiyle ara verilen enkaz alanında çalışmalara yeniden başlandı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Türkiye'ye destek ve yardım mesajları gönderen ülkeler
Türkiye'ye destek ve yardım mesajları gönderen ülkeler
Erdoğan'dan ard arda kritik görüşmeler! Putin'den 'geçmiş olsun' telefonu
Erdoğan'dan ard arda kritik görüşmeler! Putin'den 'geçmiş olsun' telefonu
Kızılay'dan vatandaşlara acil çağrı! Yeni uyarı yapıldı
Kızılay'dan vatandaşlara acil çağrı! Yeni uyarı yapıldı
Kılıçdaroğlu'ndan deprem açıklaması: "Gün ortak mücadele etme günüdür"
Kılıçdaroğlu'ndan deprem açıklaması: "Gün ortak mücadele etme günüdür"
Mehmetçik'ten depremzedelere sıcak yemek dağıtımı
Mehmetçik'ten depremzedelere sıcak yemek dağıtımı
Kamu ihaleleri ertelendi: Deprem sonrası yeni tarih açıklandı!
Kamu ihaleleri ertelendi: Deprem sonrası yeni tarih açıklandı!
Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'geçmiş olsun' telefonu!
Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'geçmiş olsun' telefonu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile 7.7'lik depremi görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile 7.7'lik depremi görüştü
Spor kulüpleri depremzedeler için harekete geçti! Yardım kampanyası başlatıldı
Spor kulüpleri depremzedeler için harekete geçti! Yardım kampanyası başlatıldı
Kahramanmaraş'ta 7.7 şiddetinde deprem oldu! 10 şehirde yıkım var acı haberler geliyor
Kahramanmaraş'ta 7.7 şiddetinde deprem oldu! 10 şehirde yıkım var acı haberler geliyor
Şiddetli rüzgar sebebiyle Kız Kulesi'nin brandası düştü! Kulenin iç kısmı gözüktü
Şiddetli rüzgar sebebiyle Kız Kulesi'nin brandası düştü! Kulenin iç kısmı gözüktü
Kahramanmaraş depremi Marmara'daki muhtemel depremi tetikler mi sorusuna Kandilli'den yanıt
Kahramanmaraş depremi Marmara'daki muhtemel depremi tetikler mi sorusuna Kandilli'den yanıt