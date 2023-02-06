Bakan Karaismailoğlu depreme yakalandı! Canlı yayında panik anları kamerada
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi merkezli 7,6 büyüklüğündeki deprem, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Adıyaman'da katıldığı koordinasyon toplantısı sırasında meydana geldi. Karaismailoğlu’nun yaşadığı panik anları anbean kameralara yansıdı. Bakan Karaismailoğlu deprem anında masanın altına girerek kendisini korudu.
Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi olan saat 13.24’teki 7,6 büyüklüğünde depremden Adıyaman da etkilendi.
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17’deki 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Adıyaman’a gelen Bakan Karaismailoğlu, 112 Acil Çağrı Merkezi’ndeki koordinasyon toplantısına katıldığı sırada depreme yakalandı.
Depremin hissedilmesiyle masanın altına giren Karaismailoğlu ve diğer ilgililer, sarsıntının sona ermesiyle binadan ayrıldı.