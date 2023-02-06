Mucize kurtuluş kamerada! Minik kız emekleyerek hayata tutundu: İlk sözleri yürekleri dağladı

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerin ardından Göksun ilçesinde enkaz altında kalan küçük kız çocuğunun kurtarılma anına ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı. Enkaz altından emekleyerek hayata tutunan küçük kızın kendisine yardım eden kurtarma ekibine ilk sözleri adeta yürekleri dağladı.

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7.7'lik depremle sarsıldı. 10 ili etkileyen depremde binalar çöktü, ölü ve yaralı sayısı her geçen dakika arttı. Enkaz altında kalanlara ulaşmak için ekipler ise saniyelerle yarışıyor.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde ekipler, yaşam üçgenindeki küçük kızı kurtarmak için seferber oldu. Bir görevlinin ulaştığı küçük kız, daha sonra emekleyerek enkaz altından dışarı çıkmayı başardı. O anlar kayıt altına alındı.

Yürekleri yakan sözler: Annemi de kurtarın

Mehmetçik tarafından enkaz altından kurtarılan Minik kız emekleyerek hayata tutundu ve ilk sözleri yürekleri dağladı. Kendine yardım eden görevlilere "Annemi de kurtarın" diye seslendi.