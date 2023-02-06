BIST 4.930
DOLAR 18,83
EURO 20,20
ALTIN 1.129,86
GÜNCEL

Ses kayıtları ortaya çıktı! Böyle vicdansızlık görülmedi: Enkaz altındaki vatandaşı arayıp dalga geçtiler!

Türkiye, 9 saat arayla meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin acısını yaşarken sosyal medyada yayılan bir video görüntüsü olay yarattı. Hızla yayılan söz konusu ses kaydında bir grup, enkaz altında yardım bekleyen vatandaşı arayarak AFAD ekibinden olduklarını söyleyerek dalga geçiyor. Ne zaman kaydedildiği belli olmayan ses kaydı büyük tepki topladı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki deprem 10 ilde etkili oldu. Çevre illerde çok sayıda bina yıkılırken, vatandaşlar enkaz altında kaldı. Yıkılan binalarda kalanlara yardım edebilmek için tüm Türkiye adeta seferber olurken, ekipler zamana karşı yarışıyor. Bölgede artçı sarsıntılar devam ederken, çalışmalar güçlükle sürdürülüyor.

Sosyal medyadaki ses kaydı büyük tepki çekti
Ekipler tüm risklere rağmen canla başla çalışmalarına ara vermeden devam ederken, sosyal medyada yayılan bir ses kaydı olay yarattı.

Enkaz altındaki vatandaşı arayıp, dalga geçtiler
Enkaz altında yardım bekleyen bir vatandaşı arayan bir grup, kendilerini AFAD ekibi gibi tanıtarak enkaz altındaki depremzedeyle dalga geçti.

Yardım bekleyen vatandaşın bağırmasını isteyen grubun o sırada gülmeleri büyük tepki çekti.

Skandal ses kaydı sosyal medyada gündem olurken, söz konusu kaydın ne zaman çekildiği veya gerçek olup olmadığı ise net olarak belli değil.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Deprem sonrası görüntüler ortaya çıktı! Elazığ'da bina böyle yerle bir oldu
Deprem sonrası görüntüler ortaya çıktı! Elazığ'da bina böyle yerle bir oldu
Celal Şengör canlı yayında anlattı: Kahramanmaraş'taki deprem nasıl meydana geldi?
Celal Şengör canlı yayında anlattı: Kahramanmaraş'taki deprem nasıl meydana geldi?
Bakan Karaismailoğlu depreme yakalandı! Canlı yayında panik anları kamerada
Bakan Karaismailoğlu depreme yakalandı! Canlı yayında panik anları kamerada
Mucize kurtuluş kamerada! Minik kız emekleyerek hayata tutundu: İlk sözleri yürekleri dağladı
Mucize kurtuluş kamerada! Minik kız emekleyerek hayata tutundu: İlk sözleri yürekleri dağladı
Depremde iş merkezi böyle çöktü: Toz bulutu alev topu gibi yayıldı!
Depremde iş merkezi böyle çöktü: Toz bulutu alev topu gibi yayıldı!
Felipe Melo'dan Türkçe mesaj: Geçmiş olsun ikinci vatanım
Felipe Melo'dan Türkçe mesaj: Geçmiş olsun ikinci vatanım
Malatya'dan acı feryat! Yaşlı ve engelli bakımevi hasar gördü! Engelliler donmak üzere...
Malatya'dan acı feryat! Yaşlı ve engelli bakımevi hasar gördü! Engelliler donmak üzere...
Gaziantep'te binanın çökme anı cep telefonu kamerasına yansıdı
Gaziantep'te binanın çökme anı cep telefonu kamerasına yansıdı
Enkaz altından çıkarılan çocuğun ilk sözleri yürekleri dağladı:
Enkaz altından çıkarılan çocuğun ilk sözleri yürekleri dağladı:
Enver Aysever 'depremin ortak noktası siyasal İslam' dedi tepki yağdı
Enver Aysever 'depremin ortak noktası siyasal İslam' dedi tepki yağdı
İkinci Kahramanmaraş depremine canlı yayında yakalandı! Spiker korku dolu anlar yaşadı
İkinci Kahramanmaraş depremine canlı yayında yakalandı! Spiker korku dolu anlar yaşadı
AFAD Başkanı: Depremde can kaybımız bin 14'e yükseldi
AFAD Başkanı: Depremde can kaybımız bin 14'e yükseldi