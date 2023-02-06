Ses kayıtları ortaya çıktı! Böyle vicdansızlık görülmedi: Enkaz altındaki vatandaşı arayıp dalga geçtiler!

Türkiye, 9 saat arayla meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin acısını yaşarken sosyal medyada yayılan bir video görüntüsü olay yarattı. Hızla yayılan söz konusu ses kaydında bir grup, enkaz altında yardım bekleyen vatandaşı arayarak AFAD ekibinden olduklarını söyleyerek dalga geçiyor. Ne zaman kaydedildiği belli olmayan ses kaydı büyük tepki topladı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki deprem 10 ilde etkili oldu. Çevre illerde çok sayıda bina yıkılırken, vatandaşlar enkaz altında kaldı. Yıkılan binalarda kalanlara yardım edebilmek için tüm Türkiye adeta seferber olurken, ekipler zamana karşı yarışıyor. Bölgede artçı sarsıntılar devam ederken, çalışmalar güçlükle sürdürülüyor.

Sosyal medyadaki ses kaydı büyük tepki çekti

Ekipler tüm risklere rağmen canla başla çalışmalarına ara vermeden devam ederken, sosyal medyada yayılan bir ses kaydı olay yarattı.

Enkaz altındaki vatandaşı arayıp, dalga geçtiler

Enkaz altında yardım bekleyen bir vatandaşı arayan bir grup, kendilerini AFAD ekibi gibi tanıtarak enkaz altındaki depremzedeyle dalga geçti.

Yardım bekleyen vatandaşın bağırmasını isteyen grubun o sırada gülmeleri büyük tepki çekti.

Skandal ses kaydı sosyal medyada gündem olurken, söz konusu kaydın ne zaman çekildiği veya gerçek olup olmadığı ise net olarak belli değil.