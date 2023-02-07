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Fenomen Taha Duymaz ve ailesi de saatlerdir Hatay’da enkaz altında

Yayınladığı yemek videolarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz da Hatay'ı da etkileyen depremde ailesiyle enkaz altında kaldı. Taha Duymaz'ın ablası, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda gözyaşları içinde yardım istedi.

Çektiği yemek videolarıyla tanınan ve Hatay’da yaşayan Taha Duymaz da ailesiyle enkaz altında kaldı. Fenomenin ablası Semiha Duymaz Instagram hesabından yayınladığı video ile ailesi için yardım istedi.

Abla Duymaz, "Kardeşim Melek, Taha, Umut, halam ve eniştem enkaz altında. Lütfen yardımcı olun kimse bakmıyor olduğu bölgeye. Hatay Antakya, Betonsan Bedisabuncu Okul karşısı" dedi.

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