Muharrem İnce isyan etti! Askeri derhal kışlasından çıkarın, yok yok yok...

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, depremin vurduğu Kahramanmaraş'a gitti gece boyu depremzedelerin yardım çığlıklarını sosyal medyadan paylaştığı videolarla tüm Türkiye'ye duyurdu. İnce, "Kahramanmaraş Trabzon Caddesi'ndeyiz. Üzülerek söylüyorum ki burada asker yok, polis yok, çorba yok, battaniye yok. Hiçbir şey yok burada!" diye isyan etti.

Kahramanmaraş 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depreme sarsıldı, 10 şehirde büyük yıkım oldu. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürerken, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce Kahramanmaraş'a gitti. Gece boyu Kahramanmaraş'lı depremzedeleri ziyaret eden Muharrem İnce, o ziyaretlerden yürek yakan videolar paylaşıp isyan etti.

İlk videoyu gece yarısı 00:34'te paylaşan Muharrem İnce, "Kahramanmaraş Trabzon Caddesi'ndeyiz. Üzülerek söylüyorum ki burada asker yok, polis yok, çorba yok, battaniye yok. Hiçbir şey yok burada!" dedi. İnce daha sonra vatandaşların isyanını dile getiren videolara şu notlarla peş peşe paylaştı:

Japon ekipler geldi, Türk ekipler gelemedi!

- "Kardeşim burada can verdi, gelmediler" bundan daha acı bir cümle duymadım ben.

- Ben artık diyecek söz bulamıyorum...

- Devleti yönetenlere sesleniyorum; Burada kimse yok. Askeri, derhal kışlasından çıkarın!

- "Japonya'dan Türkiye'ye ekipler indi. Türkiye'den buraya ekipler gelemedi."