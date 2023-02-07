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Ahmet Eyüp Türkaslan'ın eşi hıçkıra hıçkıra ağladı! 'Kepçe yok, vinç yok ne olur yardım edin'

Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan eşiyle birlikte depremde enkaz altında kaldı. Enkazdan kurtarılan Kübra Türkaslan, halen enkaz altında olan eşi için gözyaşlarına boğuldu. Kübra Türkaslan, "30 saattir enkazın altında Eyüp. Ne olur yardım edin. Kepçe yok, vinç yok. Kimse enkazın altından çıkaramıyor. Ne olursunuz yardım edin" dedi... Genç kadının yüzünde deprem izleri olduğu görüldü.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan ve eşi Kübra Türkaslan Malatya'da enkaz altında kalmıştı.

Yapılan kurtarma çalışmaları sonucunda enkaz altından çıkarılan Kübra Türkaslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eşi Ahmet Eyüp Türkaslan için gözyaşlarıyla yardım talep etti.

Türkaslan yayımladığı videoda, "Burası çok kötü, ne olur yardım edin Eyüp'e. 30 saattir enkazın altında Eyüp. Ne olur yardım edin. Kepçe yok, vinç yok. Kimse enkazın altından çıkaramıyor. Ne olursunuz yardım edin. Burası dümdüz oldu" ifadelerini kullandı.

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