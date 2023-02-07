Adıyaman'dan yürek yakan haber! Canlı canlı enkazın altında donarak öldüler

ADIYAMAN'dan gelen son görüntü yürekleri bir kez daha dağladı. Adıyaman'da enkaz altından çıkarılan bazı cenazelerin hiçbir yarası olmadığı, soğuktan donarak öldüklerinin belirlendiği açıklandı...

Kahramanmaraş meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki deprem Adıyaman'da büyük yıkıma neden oldu. Yardım ekiplerinin yetişmeye çalıştığı Adıyaman'da yıkım büyük olduğu için insanlara ulaşılmakta zorluk çekiliyor. Yürekleri dağlayan haber ise Adıyamanlılar Vakfı Ankara Şube Başkanı Hüseyin Duran'dan geldi.

Adıyamanlılar Derneği Başkanı açıkladı

Depremin en çok etkilediği kentlerin başında gelen Adıyaman’da donmuş cesetler enkaz altından çıkartıldığı öğrenildi. Bölgede yardım faaliyetleri için bulunan Adıyamanlılar Vakfı Ankara Şube Başkanı Hüseyin Duran izlenimlerini Independent Türkçe’ye anlattı:

Adıyaman'ın sesini duyun...

"30 saat geçti binalarda canlı insanlar var yeterli ekipman yok. Enkaz altında canlı insanlar var. Çıkarılan bazı cesetlerin donarak öldüğü tespit edildi. Adıyaman'ın sesini duyun..."