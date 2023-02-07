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Vatandaş derdini anlattı Nurettin Canikli yüzüne bile bakmadı tavırları olay oldu!

Kahramanmaraş'ta dün meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremin sonucunda binlerce vatandaş, enkaz altında kurtarılmayı bekliyor. Çok sayıda hayatını kaybedenlerin olduğu Gaziantep İbrahimli'de ortaya çıkan görüntülerde depremzede bir vatandaş AK Partili Canikli'den gözyaşlarını tutamayarak yardım talep etti. Vatandaş, cevap beklerken Canikli'nin ise yanıt vermeyip telefonuna bakması tepkilere neden oldu.

Kahramanmaraş'ta dün meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremin sonucunda binlerce vatandaş, enkaz altında kurtarılmayı bekliyor. Çok sayıda hayatını kaybedenlerin olduğu Gaziantep İbrahimli'de ortaya çıkan görüntülerde depremzede bir vatandaş AK Partili Canikli'den gözyaşlarını tutamayarak yardım talep etti. Vatandaş, cevap beklerken Canikli'nin ise yanıt vermeyip telefonuna bakması tepkilere neden oldu.

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