BIST 4.739
DOLAR 18,83
EURO 20,20
ALTIN 1.135,49
YEREL

Kahramanmaraş'taki 7.6'lık depremin yeni görüntüsü! Şoke etti saniyeler içinde yerle bir oldu

KAHRAMANMARAŞ'TAN son gelen deprem görüntüsü şoke etti. Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki deprem anı bir otomobilin kamerasına yansıdı. Görüntülerde saniyeler içerisinde binalar yerle bir oluyor. 

Elbistan'da dün 13.24'de yaşanan deprem Güneşli Mahallesi Hamza Akbaş Caddesi üzerinde bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Görüntülerde önce 4-5 katlı binalar sallanmaya başlıyor, daha sonra da saniyeler içinde yerle bir oluyor. O anlar kameraya yansırken, yıkılan binaların enkazıyla toz bulutu ekranı kaplıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
İlgili İçerikler
Enkaz altında kaldı! Ayağı kesilerek kurtarılabildi Hatay kıyamet yeri gibi İskenderun limanı saatlerdir cayır cayır yanıyor! Depremde ikinci gün! 13.5 milyon kişi etkilendi, ölü sayısı artıyor! Dakika dakika deprem haberleri... ABD’den korkutan açıklama: Son 10 yılın en ölümcül depremi olabilir
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Hatay kıyamet yeri gibi İskenderun limanı saatlerdir cayır cayır yanıyor!
Hatay kıyamet yeri gibi İskenderun limanı saatlerdir cayır cayır yanıyor!
Fenomen Taha Duymaz ve ailesi de saatlerdir Hatay’da enkaz altında
Fenomen Taha Duymaz ve ailesi de saatlerdir Hatay’da enkaz altında
Muharrem İnce isyan etti! Askeri derhal kışlasından çıkarın, yok yok yok...
Muharrem İnce isyan etti! Askeri derhal kışlasından çıkarın, yok yok yok...
Gökhan Zan da açtığı canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı! "Ne olur yardım edin, şarjım bitecek
Gökhan Zan da açtığı canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı! "Ne olur yardım edin, şarjım bitecek
Oyuncu Uğur Arslan'ın abisi ve ailesi enkaz altında onları artık kaybettiğimizi düşünüyoruz
Oyuncu Uğur Arslan'ın abisi ve ailesi enkaz altında onları artık kaybettiğimizi düşünüyoruz
Enkaz altından yaptığı sosyal medya paylaşımı kurtarıldı! İşte o çağrı ve sonrasında yaşananlar
Enkaz altından yaptığı sosyal medya paylaşımı kurtarıldı! İşte o çağrı ve sonrasında yaşananlar
2 küçük çocuk enkazdan sağ olarak kurtarıldı
2 küçük çocuk enkazdan sağ olarak kurtarıldı
Görüntüler ortaya çıktı! Depreme dayanıklı diye satıldı: Lüks daire saniyer içinde yerle bir oldu!
Görüntüler ortaya çıktı! Depreme dayanıklı diye satıldı: Lüks daire saniyer içinde yerle bir oldu!
Fatma Şahin açıkladı! Gaziantep'te korkunç bilanço: "60 bin nüfuslu ilçenin yarısı yok oldu"
Fatma Şahin açıkladı! Gaziantep'te korkunç bilanço: "60 bin nüfuslu ilçenin yarısı yok oldu"
Enkaz altından 19 saat sonra sağ çıkarıldı
Enkaz altından 19 saat sonra sağ çıkarıldı
Fatih Altaylı gözyaşlarını tutamadı
Fatih Altaylı gözyaşlarını tutamadı
Ses kayıtları ortaya çıktı! Böyle vicdansızlık görülmedi: Enkaz altındaki vatandaşı arayıp dalga geçtiler!
Ses kayıtları ortaya çıktı! Böyle vicdansızlık görülmedi: Enkaz altındaki vatandaşı arayıp dalga geçtiler!