Kahramanmaraş'taki 7.6'lık depremin yeni görüntüsü! Şoke etti saniyeler içinde yerle bir oldu

KAHRAMANMARAŞ'TAN son gelen deprem görüntüsü şoke etti. Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki deprem anı bir otomobilin kamerasına yansıdı. Görüntülerde saniyeler içerisinde binalar yerle bir oluyor.

Elbistan'da dün 13.24'de yaşanan deprem Güneşli Mahallesi Hamza Akbaş Caddesi üzerinde bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Görüntülerde önce 4-5 katlı binalar sallanmaya başlıyor, daha sonra da saniyeler içinde yerle bir oluyor. O anlar kameraya yansırken, yıkılan binaların enkazıyla toz bulutu ekranı kaplıyor.