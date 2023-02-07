BIST 4.758
DOLAR 18,83
EURO 20,19
ALTIN 1.135,59

Enkaz altında kaldı! Ayağı kesilerek kurtarılabildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
|
Enkaz altında kaldı! Ayağı kesilerek kurtarılabildi

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve Malatya’da da yıkıma sebep olan depremde enkaz altında kalan bir kişi, ayağı kesilerek kurtarılabildi.

Enkaz altında kaldı! Ayağı kesilerek kurtarılabildi

 AFAD koordinasyonunda bölgede yürütülen çalışmalar sonucunda enkaz altında bir vatandaşın kaldığı tespit edildi. 

18
Enkaz altında kaldı! Ayağı kesilerek kurtarılabildi

Yıkılan binanın kolonu altında ayağı kalan vatandaş için tüm imkanları seferber eden ekipler, kurtaramayacaklarına karar verince hemen çareyi tıbbi müdahaleyle ayağını kesmekte buldu. 

28
Enkaz altında kaldı! Ayağı kesilerek kurtarılabildi

İlgili doktorların müdahalesiyle vatandaşın ayağı kesildikten sonra enkazdan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

38
Enkaz altında kaldı! Ayağı kesilerek kurtarılabildi
48