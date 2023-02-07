Depremde ikinci gün! 13.5 milyon kişi etkilendi, ölü sayısı artıyor! Dakika dakika deprem haberleri...

KAHRAMANMARAŞ merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerle ilgili açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremde 13 buçuk milyon vatandaşın etkilendiğini açıkladı... Ölü sayısı sayısı 3 in 419 kişiye yükseldi yaralıların sayısı 20 bin 534 oldu. 5 bin 571 bina yıkılırken şu ana kadar 285 artçı var.

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Türkiye'nin Güneydoğu'su deprem fırtınası nedeniyle tarihin en büyük felaketlerinden birini yaşıyor. Dün sabaha karşı saat 04.17'de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 ve saat 13.24'te Elbistan ilçesi merkezli 7.6 büyüklüğünde iki büyük, 6.5 şiddetine kadar 285 artçı deprem oldu. Depremler Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma neden oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremde 13 buçuk milyon vatandaşın etkilendiğini belirtirken ‘Gaziantep'te 581 yıkık bina var, can kaybı bin 468 oldu. Deprem bölgedeki 10 ilimizi doğrudan etkilemiştir.’ dedi. İşte Kahramarmaraş depremleriyle ilgili dakika dakika gelişmeler...

11:38 Can kaybı 3 bin 419'a yükseldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "2 büyük depremde 3419 can kaybı meydana geldi. 10 ili vuran 7,7 ve 7,6'lık depremlerde 20 bin 534 kişi yaralandı. Vinç ihtiyacının karşılanmasıyla ilgili sahada ciddi yol alındı. Sahaya sevk edilen 500'ü geçti. 6 A400m, 6 C130, 19 CN235, 4 KC135 tanker uçakları ve 26 helikopter sahada. Yoğun şekilde Adana Havalimanı lojistik üs haline geldi." dedi

11:20 İlk acil yardım gemisi İskenderun'a gidiyor

Deprem bölgesine destek sağlamak için tüm imkanlar seferber ediliyor. Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi Nene Hatun, 09.30 itibariyle İstanbul’dan İskenderun’a hareket etti.

11:00 3 bin 500 kişi vagonlara yerleştirildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, depremden etkilenen illerde 3 bin 400 kişiye vagonlarda konaklama imkanı sağlandığını duyurdu.

10:19 Murat Kurum: Deprem 13.5 milyon kişiyi etkiledi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamasından satır başları şöyle:

- Birçok ilimiz doğrudan deprem hasarı yaşamış durumdadır. 10 ilimizi doğrudan etkilemiş, illerimizin birbirine yakın olması, yollardaki sıkışıklık... Yaşadığımız süreç son 1 asırda yaşadığımız en büyük felakettir.

- Bu deprem doğrudan 13.5 milyon vatandaşımızı etkilemiş durumdadır. İlk büyük depremden sonra bazı binalar yoruldu, ikinci büyük depremle birlikte yorulan ve hasarlı binalar da yıkılma durumunda kaldı.

- D-400 karayolunda kontrollü şekilde ulaşım sağlanıyor. Bu yolun açılmasıyla birlikte tüm bölgede hem Maraş hem Kilis hem Urfa bölgesine yardım sürecini de hızlandırmış olacağız. Biz yolu otobandan vermeye başlayacağız.

10:05 30 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Hatay'da, 600 konutlar bölgesinde enkazdan 30 saat sonra bir kişi daha sağ çıkarıldı.

09:45 Provokatif paylaşım yapan 90 hesap tespit dildi

Emniyet Genel Müdürlüğü: Deprem sonrasında sosyal medya platformlarında provokatif paylaşımlarda bulunan 90 hesap yöneticisi tespit edildi. 4 şahıs gözaltına alındı.

09:38 AFAD: Can kayıpları 3 bin 381'e yükseldi

AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 3381 kişiye yükseldi yaralıların sayısı 20 bin 426 oldu. 5 bin 571 bina yıkılırken şu ana kadar 285 artçı var. Her dakika yeni sarsıntılar meydana geliyor.

08:05 27 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldılar

Kahramarmaraş'ta deprem enkazından gelen sevindiren haber... 4 kişi, 27 saatin sonunda sağ olarak kurtarıldı...

07:55 AFAD açıkladı: Ölü sayısı 2 bin 921'e çıktı

AFAD: Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrası SAKOM'dan alınan bilgilere göre, an itibarıyla 2921 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 15834 vatandaşımız yaralanmıştır. An itibarıyla 6217 binanın yıkıldığı ihbarı alınmıştır.