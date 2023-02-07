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Cumhurbaşkanı Erdoğan: OHAL ilan ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: OHAL ilan ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nde Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nde Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Uzmanlar deprem için "Dünyada örneği yok" diyor. Acil yardım ve destek faaliyetleri için ilk etapta 100 milyar liralık kaynağı tahsis ettik. Ulaşım ve iletişim hatlarının açık tutulması hayati öneme sahip. Zorunluk olmadıkça kimsenin deprem bölgesine giden yolları kullanmamasını hatırlatıyorum.

İnsansız hava araçlarımızı da devreye aldık. Binlerce gönüllümüz AFAD'ın koordinasyonunda akın etmektedir. Parti ayrımı gözetmeksizin belediyelerimiz araç gereçlerini yardım  malzemelerini bölgeye göndermektedir. Arama kurtarma çalışmalarında mesafe kat edildikçe ölü ve yaralı sayımız artıyor 3549 vefatımız 22 bin 168 yaralımız var. 8 binin üzerinde vatandaşımızın enkaz altından sağ olarak kurtarıldı. Milli yasa ilan ettik. Eğitim öğretime ara verildi. Kamuoyu tüm uygun binalar afetzedelerin barınma ihtiyaçları için tahsis edildi. Otellerin afetzedelerin hizmetlerine sunulması için gereken planlamalar yapılıyor. Antalya bölgesinde 50 bin yatak hazırlanmıştır. 

Günü geldiğinde şuanda tuttuğumuz defteri açacağız. Depremin yaşandığı 10 ilimizi afet bölgesi olarak ilan ediyoruz. Çalışmaların süratle yürütülmesini temin için olağanüstü hal ilan etme kararı aldık. 10 ilimizi kapsayacak 3 ay sürecek kararla süreçleri hızla tamamlayacağız. felaket alanının büyüklüğü olumsuz hava şartları gibi sebeplerle arzu ettiğimiz hıza ulaşamadığımız yerler elbette vardır. Önceliğimiz arama kurtarma çalışmalarını hızlandırmaktır. 

Katar 10 bin konteyner ülkemize gönderme hazırlığı içinde. Birçok yerlede bizim acil olarak yardımımızı ulaştıracağımız karavanlar da merkeze ulaşmakta. Acil ihtiyacı olan ailelere tahsis edeceğiz. 

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