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TFF'den Süper Lig dahil tüm müsabakalarla ilgili flaş açıklama

TFF'den Süper Lig dahil tüm müsabakalarla ilgili flaş açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 10-11-12-13 Şubat tarihlerinde oynanması gereken tüm profesyonel müsabakaların 17-18-19-20 Şubat tarihlerinde oynanacağını açıkladı.

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Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem nedeniyle tüm spor müsabakalarının ertelenmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), liglerin 17 Şubat'ta yeniden başlayacağını açıkladı. TFF’nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle Cumhurbaşkanlığı kararıyla 7 gün süreyle milli yas ilan edilmiştir. Söz konusu depremler sonucu ne yazık ki büyük can kayıpları yaşadık. Birçok yaralımız ve hala enkaz altında kurtarılmayı bekleyen birçok vatandaşımız mevcut. Bu sebeplerle, tüm ülkemizi derin bir üzüntüye boğan bu deprem felaketinin ardından 07.02.2023 ve 12.02.2023 tarihleri arasında oynanması planlanan tüm profesyonel ve amatör müsabakalar Federasyonumuz tarafından ertelenmiştir.

10-11-12-13 Şubat tarihlerinde Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de oynanması gereken tüm profesyonel müsabakalar 17-18-19-20 Şubat tarihlerinde oynanacaktır. Sonraki haftalar buna göre planlanacaktır.

Pazartesi günü oynanamayan 3 maçın programı belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 6 Şubat Pazartesi günü oynanması gerekirken ertelenen Ümraniyespor - Adana Demirspor, Giresunspor - Kayserispor ve Fenerbahçe - Konyaspor müsabakalarının 21-22-23 Şubat tarihlerinde oynanması planlanmaktadır.

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında 6 Şubat Pazartesi günü oynanması gerekirken ertelenen Eyüpspor - Bodrumspor müsabakasının 7-8-9 Mart tarihlerinden birinde oynanması planlanmaktadır. Buna istinaden bu takımlarımızın 27. hafta müsabakaları yeniden düzenlenecektir.

TFF 2. Lig'in 24. haftasında 8 Şubat Çarşamba günü oynanması gerekirken ertelenen müsabakalar 1 Mart Çarşamba günü oynanacaktır. Buna istinaden TFF 2. Lig'in 26. ve 27. hafta müsabakaları yeniden planlanacaktır.

Erteleme maçları sebebiyle Spor Toto Süper Lig'in 24. ve 25. hafta müsabakaları ile Spor Toto 1. Lig'in 27. hafta müsabakaları yeniden planlanacaktır. Liglere ilişkin diğer düzenlemeler ve netleşen tarihler daha sonra ilan edilecektir."

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