Deprem profesörü Ahmet Ercan şok etti! Göçük atında 184 bin kişi var

KAHRAMANMARAŞ merkezli deprem 10 ilde büyük yıkıntıya neden olurken, saat 13:00 itibariyle ölü sayısı sayısı 3 bin 432, yaralı sayısı ise 21 bin 103 olarak açıklandı. Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Övün Ercan ise verdiği rakamla ölü sayısının 100 bini geçebileceğini ima etti.

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli dün saat 04.17'de 7.7 ve saat 13.24'te Elbistan ilçesi merkezli 7.6 büyüklüğünde iki büyük deprem Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma neden oldu. Saat 12.50 itibarıyla ölü sayısı 3 bin 432, yaralı sayısı 20 bin 103, yıkılan bina sayısı 5 bin 777, yıkıldı ihbarı gelen bina sayısı ise 11 bin 302 olarak açıklandı. Ancak ünlü deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan tüyler ürperten açıklamalar geldi.

En az 192 bin kişi göçük altında kaldı

"Depremden 13,5 milyon kişi, 4 milyon yapıda etkilendi. Göçen yapı 6000, olası 11 bin 302'dir" diyen Ahmet Arcan, "6 bin yapı yıkılmış. 4 kat 8 daireden 48 bin daire eder. 4 kişiden 192 bin kişi göçük altında kalmış. 8 bin kişi kurtarılmış. 184 bin kişi göçük altında" paylaşımı yaptı.

184 bin kişiden yüzde 5'i kurtulur!

Göçük altından kurtarma oranının yüzde 25 olduğunu ifade eden Ahmet Ercan, "Göçük altında kalan 184 bin kişi var. Soğuk -5C. Kalanların ne yazık ki yaklaşık yüzde 5 canlı, kurtarılmayı bekliyor, kapkara umutla." ifadelerini kullandı. Bu da ölü sayısının 150 binin üzerinde olacağı şeklinde yorumlandı.

Organları çalınmasın diye OHAL...

"Göçen varlıkların soyulmaması, çocukların, bebeklerin, kadınların organcılarca çalınmaması , güvenliği sağlamak üzere ivedi OHAL ilan edilmelidir. Ordu, Mehmetcik göreve" çağrısı yapan Prof. Dr. Ahmet Ercan, "330 km boyunca yerin kükreyişi bitmedi. Yoğun sarsıntılar gittikçe küçülerek 3-4 ay sürecek. 3-4 yılda dinginliğe anca erişecek" ifadelerini kullandı.

İki deprem 550 atom bombası gücünde...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.77'lik depremin Doğu Anadolu Kırığı, irkitilmiş deprem olarak nitelenen Elbistan merkezli 7.6'lık depremin Süngü Kırığı üzerinde gerçekleştiğini belirten Prof. Dr. Ercan, "İkisinden boşalan gerginlik 550 atom bombasına eşittir." dedi.