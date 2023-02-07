BIST 4.758
DOLAR 18,83
EURO 20,19
ALTIN 1.135,59
HABER /  GÜNCEL

Canlı yayında çocuklardan ses geliyor, yardım edin diye yalvardı! Küçükkaya'nın gözleri doldu

Canlı yayında çocuklardan ses geliyor, yardım edin diye yalvardı! Küçükkaya'nın gözleri doldu

Kahramanmaraş'taki depremde yıkılan binada yakınları enkaz altında kalan kadın, gazeteci İsmail Küçükkaya'nın canlı yayınına bağlandı anlattıkları ekran başındakileri gözyaşlarına boğdu.

Abone ol

Kahramanmaraş'taki depremde yıkılan binada yakınları enkaz altında kalan kadın, gazeteci İsmail Küçükkaya'nın canlı yayınına bağlandı. Ağlamaktan güçlükle konuşabilen kadın yetkilerden yardım istedi. Eşinin enkazın başında olduğunu ve içerideki çocuklardan ses geldiğini anlatan kadın, "Eşim seslerini duyuyor enkazın başında ama yardım edemiyor. Kepçe istiyorlar kepçe. Ne olur kepçe göndersinler çok acil." dedi. O anları izleyenlerin boğazı düğümlendi.

Kahramanmaraş'taki depremin ardından başlayan arama kurtarma çalışmalarında zamana karşı yarış sürerken, bölgeden yürek burkan haberler geliyor. Ekipler canla başla yıkılan binalardakileri kurtarmaya çalışırken, bazı enkazlara ise henüz yardımın ulaşamadığı belirtiliyor.

Gazeteci İsmail Küçükkaya, Halk TV canlı yayınına yakınları enkaz altında kalan bir kadını bağlarken, kadın ağlamaktan güçlükle konuştu.

Gözyaşlarıyla yardım istedi

Kahramanmaraş'taki Hayrullah mahallesindeki yıkılan Hilal Apartmanı'nda yakınları olduğunu belirten kadın, gözyaşlarıyla yardım istedi.

Çocuklardan ses geliyor

Gözü yaşlı kadın "Emre, Dilara Mehmet'ten ses geliyor. Çocuklardan ses geliyor. Eşim seslerini duyuyor enkazın başında ama yardım edemiyor. Kepçe istiyorlar kepçe. Ne olur kepçe göndersinler çok acil. Allah rızası için lütfen" diye konuştu.

İsmail Küçükkaya "Arkadaşlarımız şimdi telefonunuzu alacak" diyerek ağlamaktan zor konuşabilen kadını sakinleştirmeye çalıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Devlet Bahçeli'den flaş açıklamalar: Gün birlik olma, kenetlenme günüdür
Devlet Bahçeli'den flaş açıklamalar: Gün birlik olma, kenetlenme günüdür
Enkaz altında doğum yaptı! Ekipler acı haberi duyurdu
Enkaz altında doğum yaptı! Ekipler acı haberi duyurdu
ABD’den korkutan açıklama: Son 10 yılın en ölümcül depremi olabilir
ABD’den korkutan açıklama: Son 10 yılın en ölümcül depremi olabilir
Enkaz altında kalmıştı! Hataysporlu Christian Atsu'dan haber geldi
Enkaz altında kalmıştı! Hataysporlu Christian Atsu'dan haber geldi
3 gün önce askere uğurlandı! Hatay’daki depremde şehit oldu
3 gün önce askere uğurlandı! Hatay’daki depremde şehit oldu
73 uçak İstanbul'dan yola çıktı! 12 bin personel deprem bölgesine gidiyor
73 uçak İstanbul'dan yola çıktı! 12 bin personel deprem bölgesine gidiyor
İskenderun Limanı'ndaki yangın devam ediyor
İskenderun Limanı'ndaki yangın devam ediyor
Depremde ikinci gün! Binlerce kişi enkaz atında, ölü sayısı artıyor! Elektrik yok, su yok, doğalgaz yok...
Depremde ikinci gün! Binlerce kişi enkaz atında, ölü sayısı artıyor! Elektrik yok, su yok, doğalgaz yok...
Türkiye'de yaşanan depremle alay ettiler! Fransız dergisinden tepki çeken çizim
Türkiye'de yaşanan depremle alay ettiler! Fransız dergisinden tepki çeken çizim
Japon arama kurtarma ekibi Türkiye'ye geldi
Japon arama kurtarma ekibi Türkiye'ye geldi
Bakan Nebati deprem bölgesinden açıkladı: Sosyal medyaya inanmayın her şey kontrol altında
Bakan Nebati deprem bölgesinden açıkladı: Sosyal medyaya inanmayın her şey kontrol altında
Mehmet Metiner deprem üzerinden siyasetin dibine vurdu! Tepkiler üzerine sildi
Mehmet Metiner deprem üzerinden siyasetin dibine vurdu! Tepkiler üzerine sildi