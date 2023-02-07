Depremde ikinci gün! Binlerce kişi enkaz atında, ölü sayısı artıyor! Elektrik yok, su yok, doğalgaz yok...

KAHRAMANMARAŞ merkezli 7.7 ve 7.6Lılık ikisi büyük yüzlerce deprem son 24 saate Türkiye'yi yasa boğdu. 10 ilde yıkıma neden olan deprem nedeniyle can kaybı 2 bin 921'e yükseldi. Yaralı sayısı 15 bin 834... Enkaz altında binlerce kişi olduğu belirtiliyor... Arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürerken, her dakika yeni bir acı haber geliyor... Enkaz altından çıkarılan her can ise yeni bir umut oluyor...

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Türkiye'nin Güneydoğu'su deprem fırtınası nedeniyle tarihin en büyük felaketlerinden birini yaşıyor. Dün sabaha karşı saat 04.17'de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 ve saat 13.24'te Elbistan ilçesi merkezli 7.6 büyüklüğünde iki büyük, 6.5 şiddetine kadar ise yüzlerce deprem meydana geldi. Depremler Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma neden oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 gün milli yas ilan edildiğini duyurdu. Şimdiye kadar 10 ilde toplam can kaybı 2 bin 921'e yükseldi. Yaralı sayısı 15 bin 834, teyit edilmiş yıkılan bina sayısı ise 4 bin 758 olarak kayıtlara geçti. İskenderun ve Antakya’daki devlet hastaneleri, Hatay’daki polis evi, havalimanları ve otoyollar kullanılamaz hale geldi. Birçok bölgeye elektrik, su ve doğalgaz verilemiyor... Arama-kurtarma ekipleri aralıksız sürüyor. İşte Kahramarmaraş depremleriyle ilgili dakika dakika gelişmeler...

08:05 27 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldılar

Kahramarmaraş'ta deprem enkazından gelen sevindiren haber... 4 kişi, 27 saatin sonunda sağ olarak kurtarıldı...

07:55 AFAD açıkladı: Ölü sayısı 2 bin 921'e çıktı

AFAD: Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrası SAKOM'dan alınan bilgilere göre, an itibarıyla 2921 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 15834 vatandaşımız yaralanmıştır. An itibarıyla 6217 binanın yıkıldığı ihbarı alınmıştır.