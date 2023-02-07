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Stadyumlar yardım toplama merkezine dönüştü

Stadyumlar yardım toplama merkezine dönüştü

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri depremzedeler için seferber oldu. Vodafone Park, Ülker ve Nef stadyumları ile Galatasaray’ın Ataşehir’deki Taçspor Tesisleri, depremzedeler için ihtiyaç malzemeleri toplama alanlarına dönüştürüldü.

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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinin stadyumları, AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) koordinasyonunda depremzedeler için yardım malzemeleri toplama alanlarına dönüştürüldü.

Kullanılmamış malzemeler

3 büyük kulüp de yanda belirtilen listede yer alan ‘kullanılmamış’ ihtiyaç malzemelerinin Vodafone Park, Ülker ve Nef stadyumlarına ulaştırılmasını istedi. Galatasaray Kulübü, Nef Stadı’nın yanı sıra Ataşehir’deki Taçspor Tesisleri’nde de ihtiyaç malzemesi toplanacağını açıkladı.

Beşiktaş kan bağışı çağrısı

Kulüp bünyesinde ‘Yardım Komisyon Komitesi’ oluşturan Beşiktaş Kulübü ayrıca sosyal medya hesabından kan bağışı çağrısında bulundu. Kızılay’ı etiketleyen siyah beyazlıların tweet’inde, “Deprem bölgesinde olabilecek ihtiyaçlar için vatandaşlarımızı gün içinde tüm Türkiye’de kan bağışına davet ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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