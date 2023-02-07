Deprem felaketinde enkaz altındaki 4 kişi ambulans uçakla Ankara'ya getirildi!

Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkazdan yaralı olarak kurtarılan 4 kişi daha ambulans uçakla Ankara'ya getirildi.

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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki deprem sonrası Adıyaman'da enkaz altında kalan 4 kişi daha Ankara'ya getirildi.

4 depremzede uçak ambulansla Ankara'ya getirildi

Yaralıları taşıyan Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak, 21.30 sıralarında Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Esenboğa Havalimanı'na getirilen 4 yaralı, daha sonra ambulanslarla Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

'Hava kuvvetlerimiz çetin hava şartların rağmen gökyüzünde köprü kuruyor'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hava Kuvvetlerimiz çetin hava şartlarına rağmen tüm imkanlarıyla gökyüzünde köprü kurmaya devam ediyor. Sabah saatlerinden itibaren 37 hava aracımızla 120 sorti icra ettik. Depremden etkilenen bölgelere yardım ulaştırmaya ve destek vermeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.