Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Deprem nedeniyle 7 gün milli yas ilan edildi!

Türkiye bu sabah 04.17'de Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremle sarsıldı. 10 ili vuran çok sayıda binayı yerle bir eden şiddetli 2 depremde son açıklanan rakamlara göre 1651 kişi hayatını kaybetti ve 11 bin 119 yaralı olduğu açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Kahramanaraş depremi sonrası 7 gün milli yas ilan edildiğini duyurdu. İşte detaylar...

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Kahramanmaraş'taki deprem nedeniyle 7 günlük milli yas ilan edildi. Yas ilanı kararını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir." ifadelerini kullandı.