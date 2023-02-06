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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay son durumu açıkladı! '1541 vatandaş hayatını kaybetti'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay son durumu açıkladı! '1541 vatandaş hayatını kaybetti'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı. Fuat Oktay can kaybının 1541'e yükseldiğini açıkladı. Oktay toplamda 9733 kişinin yaralandığını ve 3471 binanın da yıkıldığını ifade etti.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, " Her iki depremde toplam 145 artçı deprem yaşadık. Toplamda 1541 vatandaşımız hayatını kaybetti, 9733 de yaralımız var." açıklamasında bulundu.

Fuat Oktay'ın açıklamalarından satır başları şöyle;  5 ve 6 arasında 15 deprem yaşadık. Çalışmalarımız çok sık aralıklarla paylaşıldı. Cumhurbaşkanımız AFAD'a gelip bizzat çalışmaları burada yürüttü. Maraş'ta 234 kaybımız var. 310 yıkılan binamız var. Hatay'da 520 kaybımız, 700 yaralımız var. Osmaniye'de 205 vatandaşımız hayatını kaybetti. Adıyaman'da 20 kaybımız var. Osmaniye'de 205 hayatını kaybeden vatandaşımız var. Diyarbakır'da 46 vefatımız var. Urfa'da 30 kaybımız 1071 yaralımız var. Antep'te 309 kaybımız var. Kilis'te 13 kaybımız var. Adana'da 58 kaybımız var. Malatya'da 106 kaybımız var. 1541 vatandaşımız hayatını kaybetti. 9733 kişi yaralandı, 3471 bina yıkıldı.

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