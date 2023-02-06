BIST 4.930
DOLAR 18,83
EURO 20,21
ALTIN 1.129,88
HABER /  EKONOMİ

Kamu ihaleleri ertelendi: Deprem sonrası yeni tarih açıklandı!

Kamu ihaleleri ertelendi: Deprem sonrası yeni tarih açıklandı!

Türkiye güne Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7'lik depremle uyandı. Birçok ilde hissedilen ve çok sayıda binayı yıkan şiddetli deprem sonrası Kamu İhale Kurumu (KİK), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde 7-17 Şubat tarihlerinde yapılacak ihalelerin, ihale tarihinden itibaren 2 hafta sonra aynı saatte yapılmak üzere ertelendiğini bildirdi. İşte detaylar...

Abone ol

KİK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerden (mücbir sebep) etkilenen illerde (Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis) yapılacak ihaleler ertelendi.

Kamu ihaleleri ne zaman yapılacak?
İhale tarihi 7-17 Şubat tarihlerinde (bu tarihler dahil) olan ihaleler, ihale tarihinden itibaren 2 hafta sonra aynı saatte yapılacak.

İhale tarihi 20 Şubat tarihinden sonra (bu tarih dahil) olan ihalelerde, deprem felaketi nedeniyle önceden ilan edilen ihale tarih ve saatine kadar ihaleye yeterli sayıda teklifin ulaştırılamayacağının ve/veya ihalede rekabet ortamının sağlanamayacağının idarece öngörülmesi halinde, ihale dokümanı alanların son teklif verme gününden en az 10 gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde zeyilname düzenlenerek son teklif verme süresi uzatılabilecek.

Belgelerdeki bilgi eksikliğinin tamamlanması, aşırı düşük teklif açıklaması yapılması veya yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgeleri tevsik edici belgelerin sunulması için isteklilere verilecek sürenin belirlenmesinde, bu belgelerin temininde deprem felaketinden kaynaklanabilecek muhtemel sorunlar göz önünde bulundurulacak.

Sözleşme imzalama tarihi 7-17 Şubat tarihleri (bu tarihler dahil) olan işlerde, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin mücbir sebep haline bağlı olarak sözleşmeye davet süresinin uzatılmasını talep etmesi halinde, idarece sözleşmeye davet süresinin uzatılması hususları idare tarafından dikkate alınarak aday ve isteklilere gerekli kolaylıklar sağlanacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'geçmiş olsun' telefonu!
Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'geçmiş olsun' telefonu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile 7.7'lik depremi görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile 7.7'lik depremi görüştü
Spor kulüpleri depremzedeler için harekete geçti! Yardım kampanyası başlatıldı
Spor kulüpleri depremzedeler için harekete geçti! Yardım kampanyası başlatıldı
Kahramanmaraş'ta 7.7 şiddetinde deprem oldu! 10 şehirde yıkım var acı haberler geliyor
Kahramanmaraş'ta 7.7 şiddetinde deprem oldu! 10 şehirde yıkım var acı haberler geliyor
Şiddetli rüzgar sebebiyle Kız Kulesi'nin brandası düştü! Kulenin iç kısmı gözüktü
Şiddetli rüzgar sebebiyle Kız Kulesi'nin brandası düştü! Kulenin iç kısmı gözüktü
Kahramanmaraş depremi Marmara'daki muhtemel depremi tetikler mi sorusuna Kandilli'den yanıt
Kahramanmaraş depremi Marmara'daki muhtemel depremi tetikler mi sorusuna Kandilli'den yanıt
Tüm Türkiye'de okullar bir hafta tatil edildi! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı
Tüm Türkiye'de okullar bir hafta tatil edildi! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı
Antalya'da yaşayan Rus ve Ukraynalılar deprem sonrası yardıma koştu 2 tır kısa sürede doldu
Antalya'da yaşayan Rus ve Ukraynalılar deprem sonrası yardıma koştu 2 tır kısa sürede doldu
AFAD deprem nedeniyle SMS yardım kampanyası başlattı
AFAD deprem nedeniyle SMS yardım kampanyası başlattı
Formula 1'den, Türkiye'ye geçmiş olsun mesajı
Formula 1'den, Türkiye'ye geçmiş olsun mesajı
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: “Gün dayanışma ve birlik günüdür
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: “Gün dayanışma ve birlik günüdür
ABD Başkanı Joe Biden'den deprem açıklaması! 'Yardım için talimat verdim
ABD Başkanı Joe Biden'den deprem açıklaması! 'Yardım için talimat verdim