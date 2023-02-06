Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile 7.7'lik depremi görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider yaptıkları görüşmede Kahramanmaraş'taki 7.7'lik deprem sonrası bölgedeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında değerlendirmede bulundu.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli, görüşmede, deprem sonrası bölgedeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında değerlendirmede bulundu.