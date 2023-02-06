BIST 4.930
DOLAR 18,83
EURO 20,21
ALTIN 1.129,88
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile 7.7'lik depremi görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile 7.7'lik depremi görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider yaptıkları görüşmede Kahramanmaraş'taki 7.7'lik deprem sonrası bölgedeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında değerlendirmede bulundu.

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli, görüşmede, deprem sonrası bölgedeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında değerlendirmede bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Spor kulüpleri depremzedeler için harekete geçti! Yardım kampanyası başlatıldı
Spor kulüpleri depremzedeler için harekete geçti! Yardım kampanyası başlatıldı
Kahramanmaraş'ta 7.7 şiddetinde deprem oldu! 10 şehirde yıkım var acı haberler geliyor
Kahramanmaraş'ta 7.7 şiddetinde deprem oldu! 10 şehirde yıkım var acı haberler geliyor
Şiddetli rüzgar sebebiyle Kız Kulesi'nin brandası düştü! Kulenin iç kısmı gözüktü
Şiddetli rüzgar sebebiyle Kız Kulesi'nin brandası düştü! Kulenin iç kısmı gözüktü
Kahramanmaraş depremi Marmara'daki muhtemel depremi tetikler mi sorusuna Kandilli'den yanıt
Kahramanmaraş depremi Marmara'daki muhtemel depremi tetikler mi sorusuna Kandilli'den yanıt
Tüm Türkiye'de okullar bir hafta tatil edildi! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı
Tüm Türkiye'de okullar bir hafta tatil edildi! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı
Antalya'da yaşayan Rus ve Ukraynalılar deprem sonrası yardıma koştu 2 tır kısa sürede doldu
Antalya'da yaşayan Rus ve Ukraynalılar deprem sonrası yardıma koştu 2 tır kısa sürede doldu
AFAD deprem nedeniyle SMS yardım kampanyası başlattı
AFAD deprem nedeniyle SMS yardım kampanyası başlattı
Formula 1'den, Türkiye'ye geçmiş olsun mesajı
Formula 1'den, Türkiye'ye geçmiş olsun mesajı
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: “Gün dayanışma ve birlik günüdür
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: “Gün dayanışma ve birlik günüdür
ABD Başkanı Joe Biden'den deprem açıklaması! 'Yardım için talimat verdim
ABD Başkanı Joe Biden'den deprem açıklaması! 'Yardım için talimat verdim
Enkaz altından çıkarılan çocuğun ilk sözleri yürekleri dağladı: Ben eve gitmek istiyorum
Enkaz altından çıkarılan çocuğun ilk sözleri yürekleri dağladı: Ben eve gitmek istiyorum
Depremzedelere yardıma giden itfaiye aracı kaza yaptı! 1 ölü, 3 yaralı
Depremzedelere yardıma giden itfaiye aracı kaza yaptı! 1 ölü, 3 yaralı