7.7 şiddetinde deprem felaketi! Yıkılan binaların eski ve yeni hali
Türkiye'de büyük bir yıkım ve korkuya sebep olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki depremin ardından bölgeden yürek yakan haberler geliyor... Hasar gören ve yıkılan binaların son hali ise üzüntü yarattı.
Türkiye bugüne kadar benzeri görülmemiş büyük bir deprem fırtınası ile sarsıldı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7'ik depremin şoku sürerken, Elbistan merkezli 7.6 şiddetinde ikinci bir büyük deprem yaşandı. Felaketin yaşandığı bölgeden gelen fotoğraflar ise durumun boyutunu gözler önüne seriyor.
Katolik Kilisesi’nde meydana gelen hasarı İngiliz Daily Mail gazetesi manşetlerine taşıdı. Ölü ve yaralı sayısının her dakika arttığı bölgeden çekilen fotoğraflar sadece 24 saat önce içinde yaşamın olduğu çok sayıda ev, otel ve yerleşim biriminin yerle bir olduğunu gösteriyor.
İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden Daily Mail, enkaz alanlarının “öncesi/sonrası” fotoğraflarını paylaşırken, korkunç depremin yaşamı nasıl etkilediğini gözler önüne seriyor. Bölgedeki lüks binalar yerle bir oldu.
Gaziantep Kalesi’nde hasar meydana geldi. Depremden sonra çok sayıda artçının meydana geldiği bölgede resmi verilere göre 2 binden fazla bina yıkıldı. Fotoğraflarda Gaziantep Kalesi, Latin Katolik Kalesi ve Yeni Cami gibi yapıların yanı sıra çok sayıda bina da hasar gördü.