7.7 şiddetinde deprem felaketi! Yıkılan binaların eski ve yeni hali

Katolik Kilisesi’nde meydana gelen hasarı İngiliz Daily Mail gazetesi manşetlerine taşıdı. Ölü ve yaralı sayısının her dakika arttığı bölgeden çekilen fotoğraflar sadece 24 saat önce içinde yaşamın olduğu çok sayıda ev, otel ve yerleşim biriminin yerle bir olduğunu gösteriyor.