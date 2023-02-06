Kızılay'dan vatandaşlara acil çağrı! Yeni uyarı yapıldı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen büyük deprem felaketinin ardından, afet bölgesindeki kan ihtiyacını karşılayan ve afet stoklarını yerine koymak için vatandaşlara kan bağışı çağrısı yapan Kızılay, yeni bir uyarıda bulundu.

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Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kınık, '' Deprem bölgesine ilave kan ve kan ürünleri sevkiyatı yapıyoruz. Bölge Kan Bankalarımızda ilk etap sevkiyat için Ulusal Kan Stoklarımız mevcuttur Ancak ilerleyen saatlerde olabilecek ilave ihtiyaçlar için vatandaşlarımızı gün içinde tüm Türkiye’de kan bağışına davet ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Kızılay'dan yeni uyarı: Kan uzun süre saklanamayan bir ürün

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen büyük deprem felaketinin ardından, afet bölgesindeki kan ihtiyacını karşılayan ve afet stoklarını yerine koymak için vatandaşlara kan bağışı çağrısı yapan Kızılay, yeni bir uyarıda bulundu.

Kan bağışı için koşan hayırseverlere teşekkür eden Kızılay, “Değerli vatandaşlarımız, kan uzun süre saklanamayan miadlı bir üründür. Bugün kan bağışına koşan tüm hayırseverlere teşekkür ediyor, kan bağışının önümüzdeki günlere yayılmasının stok ve test süreçleri açısından daha uygun olacağını hatırlatıyoruz” ifadesini kullandı.

Kızılay, kan bağışının sürekli ve düzenli olması gerektiğine işaret ederken, kanın acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğunun altını çizdi.