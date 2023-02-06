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Mehmetçik'ten depremzedelere sıcak yemek dağıtımı

Mehmetçik'ten depremzedelere sıcak yemek dağıtımı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; Mehmetçiklerin, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü noktalarda yemek dağıtarak vatandaşlara destek sağladığı belirtildi.

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Cumhuriyet tarihinin en şiddetli depremi yaşandı. Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem,  sabah 04.17'de etkili oldu.

Toplam 10 ilde hissedilen afet, büyük korkuya neden oldu.

İkinci deprem yaşandı

Sert kış şartlarında sokaklara akın eden vatandaşlar, yakınlarından gelecek bir haber için umutlu bekleyişlerini sürdürüyor.

Devletin tüm imkanları afetzedeler için seferber edilirken, öğle saatlerinde 13.30 sıralarında Elbistan merkezli ikinci bir deprem daha etkili oldu.

Bilanço ağır

Yapılan son açıklamalara göre toplam bin 121 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 634 kişi yaralandı, 2 bin 834 bina yıkıldı.

Bölgelerde, ekiplerin arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, kahraman Mehmetçik de afet bölgesine intikal etti.

Mehmetçik depremzedelerin yanında

Malatya 2. Ordu Komutanlığında görevli askerlerin, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen iki depremin ardından çalışmalarının sürdüğü noktalarda yemek dağıtımı gerçekleştirdiğini bildirildi.

Konuya ilişkin açıklama, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.

Açıklamada; birliklerin, deprem bölgesine seyyar mutfak desteği de sağlayacağı kaydedildi.

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