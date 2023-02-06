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Erdoğan'dan ard arda kritik görüşmeler! Putin'den 'geçmiş olsun' telefonu

Erdoğan'dan ard arda kritik görüşmeler! Putin'den 'geçmiş olsun' telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kahramanmaraş'taki 7.7'lik deprem sonrası bölgedeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında değerlendirmede bulundu. Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Erdoğan’ı telefonla arayarak deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli, görüşmede, deprem sonrası bölgedeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında değerlendirmede bulundu.

Akşener ile de görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İYİ Parti Genel Başkanı Akşener telefonda görüşerek, deprem sonrası bölgedeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayan Rusya Devlet Başkanı Putin, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa dileğinde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Putin görüşmede, Rusya’nın Türkiye’ye arama kurtarma ve afetle mücadele alanında yapacağı desteklere ilişkin de bilgi verdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı ile görüştü
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak, deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yunanistan'dan Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu
Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, deprem dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak deprem dolayısıyla taziye dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve KKTC Başbakanı Üstel, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa temennisinde bulundu.

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