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Sinan Ateş'in katili Era Özyağcı Yunanistan'a kaçmak üzereyken sınırda yakalandı!

Sinan Ateş'in katili Era Özyağcı Yunanistan'a kaçmak üzereyken sınırda yakalandı!

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş suikastinde tetiği çektiği belirlenen Eray Özyağcı ile ilgili çok önemli gelişme! Tetikçi Özyağcı, Yunanistan'a kaçmak isterken sınırda yakalandı.

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Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da suikast sonucu öldürülmesiyle ilgili soruşturmada en kritik sanık yakalandı. Motosiklet üzerinden Sinan Ateş'e kurşun yağdırdığı belirlenen Eray Özyağcı, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken Edirne sınırında yakalandı. 

Eray Özyağcı, Sinan Ateş'i öldürdükten sonra motosikletle böyle kaçmıştı.

Eray bana 'küçük bir hesabım var' dedi

Tetikçi Eray Özyağcı’nın bulunduğu motosikleti kullanan Vedat Balkaya, ifadesinde “Eray Özyağcı bana ‘küçük bir hesabım var, sen beni ileride bekle’ dedi. Onu bırakıp bekledim. Daha sonra silah sesleri duydum. Eray’ı alarak uzaklaştım” dediği öğrenildi.

Sınırda yakalandı Ankara'da sorgulanacak!

T24'ün haberine göre, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken Edirne Uzunköprü Jandarma Birliğince Yunanistan sınırında gözaltına alınan Sinan Ateş'in katili Eray Özyağcı, Ankara'ya götürülerek sorgulanacak. 

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