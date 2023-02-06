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Kahramanmaraş, Kayseri, Gaziantep, Malatya böyle sallandı! İşte deprem anı

Kahramanmaraş, Kayseri, Gaziantep, Malatya böyle sallandı! İşte deprem anı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen şiddetli depremler ve sonrasında yaşanan artçı sarsıntılar sebebiyle yüzlerce bina yıkılırken ölü sayısı bini aştı. Yaşanan şiddetli depremler amatör kameralara ve güvenlik kameralarına yansıdı.

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Türkiye, 6 Şubat 2023 tarihinde acı bir haberle sarsıldı. Gaziantep'in Sofalaca ilçesinde 7.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Yaşanan deprem Kahramanmaraş, Adana, Malatya, Diyarbakır gibi pek çok bölgede etkisini şiddetli şekilde gösterirken bu şehirlerde birçok bina yıkıldı ve yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

Yaşanan bu depremin şokunu henüz atlatamamışken bu kez Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 7.6 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. Bu depremde de birçok bina yıkılırken ölü sayısı da giderek arttı. Yaşanan bu deprem anbean amatör ve güvenlik kameralarına yansıdı.

İşte Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem anı ve yaşanan panik anları…

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