Bir deprem daha meydana geldi! Malatya'da sallandı, AFAD şiddetini açıkladı

Türkiye bugün saat 04.07'de Kahramanmaraş'taki 7.7'lik depremle güne uyandı. Toplamda 245 arttı sarsıntının yaşanan bölgede 9 saat sonra 7.6'lık bir deprem daha meydana gelmişti. Birçok ili etkileyen depremde çok sayıda bina yıkılmıştı. MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 18.33'te 7 kilometre derinlikte 5.3 büyüklüğünde deprem daha meydana geldi.

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 18.33'te 7 kilometre derinlikte 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bu sabah Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki depremin ardından bin 541 kişi hayatını kaybetti, 9 bin 733 kişi de yaralandı.