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Bir deprem daha meydana geldi! Malatya'da sallandı, AFAD şiddetini açıkladı

Bir deprem daha meydana geldi! Malatya'da sallandı, AFAD şiddetini açıkladı

Türkiye bugün saat 04.07'de Kahramanmaraş'taki 7.7'lik depremle güne uyandı. Toplamda 245 arttı sarsıntının yaşanan bölgede 9 saat sonra 7.6'lık bir deprem daha meydana gelmişti. Birçok ili etkileyen depremde çok sayıda bina yıkılmıştı. MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 18.33'te 7 kilometre derinlikte 5.3 büyüklüğünde deprem daha meydana geldi.

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 Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 18.33'te 7 kilometre derinlikte 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bu sabah Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki depremin ardından bin 541 kişi hayatını kaybetti, 9 bin 733 kişi de yaralandı.

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