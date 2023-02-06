Sinan Ateş cinayetinin firari şüphelisi Eray Özyağcı yakalandı

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinin firari şüphelisi Eray Özyağcı, Edirne'de yakalandı.

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Ankara'da, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022'de Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

Hastanede hayatını kaybetmişti

Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Tutuklu sayısı 18'e ulaşmıştı

Son olarak soruşturma kapsamında Avukat S.Ö. ile gözaltına alınan T.D. ve E.Y. daha önce tutuklanmıştı. Olayla ilgili tutuklu sayısı 18'e ulaşmıştı.

Tetikçi de yakalandı

Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinin tetikçisi Eray Özyağcı, yurt dışına çıkmaya çalışırken Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Jandarma ekiplerince yakalandı.