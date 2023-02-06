BIST 4.930
DOLAR 18,83
EURO 20,18
ALTIN 1.129,13
HABER /  GÜNCEL

Sinan Ateş cinayetinin firari şüphelisi Eray Özyağcı yakalandı

Sinan Ateş cinayetinin firari şüphelisi Eray Özyağcı yakalandı

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinin firari şüphelisi Eray Özyağcı, Edirne'de yakalandı.

Abone ol

Ankara'da, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022'de Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

Hastanede hayatını kaybetmişti

Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Tutuklu sayısı 18'e ulaşmıştı

Son olarak soruşturma kapsamında Avukat S.Ö. ile gözaltına alınan T.D. ve E.Y. daha önce tutuklanmıştı. Olayla ilgili tutuklu sayısı 18'e ulaşmıştı.

Tetikçi de yakalandı

Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinin tetikçisi Eray Özyağcı, yurt dışına çıkmaya çalışırken Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Jandarma ekiplerince yakalandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Deprem bölgesinde akaryakıt fırsatçılığı yaptılar
Deprem bölgesinde akaryakıt fırsatçılığı yaptılar
Kahramanmaraş, Kayseri, Gaziantep, Malatya böyle sallandı! İşte deprem anı
Kahramanmaraş, Kayseri, Gaziantep, Malatya böyle sallandı! İşte deprem anı
Bir deprem daha meydana geldi! Malatya'da sallandı, AFAD şiddetini açıkladı
Bir deprem daha meydana geldi! Malatya'da sallandı, AFAD şiddetini açıkladı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı: 81 ilde depremzedeler için sala okunacak!
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı: 81 ilde depremzedeler için sala okunacak!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay son durumu açıkladı! '1541 vatandaş hayatını kaybetti'
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay son durumu açıkladı! '1541 vatandaş hayatını kaybetti'
Türkiye'ye destek ve yardım mesajları gönderen ülkeler
Türkiye'ye destek ve yardım mesajları gönderen ülkeler
Erdoğan'dan ard arda kritik görüşmeler! Putin'den 'geçmiş olsun' telefonu
Erdoğan'dan ard arda kritik görüşmeler! Putin'den 'geçmiş olsun' telefonu
Kızılay'dan vatandaşlara acil çağrı! Yeni uyarı yapıldı
Kızılay'dan vatandaşlara acil çağrı! Yeni uyarı yapıldı
Kılıçdaroğlu'ndan deprem açıklaması: "Gün ortak mücadele etme günüdür"
Kılıçdaroğlu'ndan deprem açıklaması: "Gün ortak mücadele etme günüdür"
Mehmetçik'ten depremzedelere sıcak yemek dağıtımı
Mehmetçik'ten depremzedelere sıcak yemek dağıtımı
Kamu ihaleleri ertelendi: Deprem sonrası yeni tarih açıklandı!
Kamu ihaleleri ertelendi: Deprem sonrası yeni tarih açıklandı!
Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'geçmiş olsun' telefonu!
Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'geçmiş olsun' telefonu!