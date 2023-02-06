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Deprem bölgesinde akaryakıt fırsatçılığı yaptılar

Deprem bölgesinde akaryakıt fırsatçılığı yaptılar

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler canımızı yakarken, geceyi arabalarında geçirecek vatandaşlara "Sistem yok, yakıt veremiyoruz" diyen fırsatçı firmalara tepki büyüyor..

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 Elbistan merkezli 7.6 şiddetindeki depremler; Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye'de büyük yıkıma neden oldu.

Tüm Türkiye'yi yasa boğan olayın ardından seferberlik halinde sahaya çıkıldı.

Devletin tüm kurumları ve yerel yönetimlerin yanında sivil kurtarma ekipleri, jandarma, polis ve Mehmetçik kurtarma çalışmalarına koştu.

10 ilde büyük bir özveri ile çalışmalar sürerken, bir kesim ise sosyal medyada halkı endişelendirecek paylaşımlarda bulunuyor..

Deprem nedeniyle evlerine giremeyen çoğu vatandaş, geceyi arabalarında geçirecek. 

Bu nedenle akaryakıt istasyonlarına giden halk, uzun kuyruklar oluşturdu. 

İstasyonlar akaryakıt satmıyor

EPDK ve EPGİS'ten yapılan açıklamalarla deprem bölgesinde akaryakıt sorunu yaşanmadığı ve yakıt ikmalinin yapıldığı belirtilse de bazı firmalar fırsatçılık peşinde..

Çoğu istasyonda "Sistem yok, yakıt veremiyoruz" diye geri çevrilen vatandaşlar duruma sosyal medyadan tepki gösteriyor..

Bölgede büyük bir akaryakıt krizi yaşandığını belirten halk, çözüm bekliyor.

EPDK: Tedbirler alındı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen depreme ilişkin, akaryakıt dağıtıcı ve bayi dernekleriyle görüşüldüğünü, deprem bölgesinde akaryakıt ikmal sorunu yaşanmaması için tedbirlerin alındığını bildirdi.

EPGİS: Ülkemizde akaryakıt sorunu yoktur
Öte yandan, Enerji Petrol Gaz İstasyonları Sendikası (EPGİS) akaryakıt sorunu olmadığını, yakıtı biten istasyonlara ikmal yapıldığını duyurmuştu.

EPGİS'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Ülkemizde 10 il ve ilçelerinde olan deprem nedeniyle, bazı istasyonlarda yoğun talep nedeniyle yakıt bitmiş bazı istasyonlarda yeraltı depoları ve bağlantı noktaları çökmüştür. Yakıtı biten istasyonlara süratle ikmal yapılmaktadır.

Hasarlı istasyonlar da ise süratle tamir çalışmaları devam etmektedir. En kısa sürede bölgede bu sorunlar çözülecektir.

Ülkemizde akaryakıt sorunu yoktur.

Depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yararlılara acil şifalar diliyoruz.

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