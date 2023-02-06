Süper Lig oynanacak mı? TFF Başkanı Büyükekşi tarih verdi

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 şiddetindeki deprem, 10 ilimizde ağır kayıplara yol açtı. Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, "Tüm spor müsabakaları ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiştir" açıklamasını yapmıştı. Ardından bir açıklama da TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den geldi. Büyükekşi, "Tüm ligler için kararımızı yarın vereceğiz" dedi.

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler, 10 ilimizde ağır kayıplara yol açtı. 1500'dan fazla can kaybı, 10 binden fazla da yaralımızın olduğu depremde kayıplar artmaya devam ediyor. Ülkemizde tüm spor müsabakaları da ikinci bir duyuruya kadar ertelendi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, tüm ligler için kararın yarın verileceğini açıkladı.

Mehmet Büyükekşi'nin Futbol Federasyonu'nun sosyal medyasında yer alan mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Gün birlik olma günü"

"Öncelikle ülkemizin büyük bir bölümünü etkileyen depremlerde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerimize sabırlar ve milletimize başsağlığı dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Enkaz altında yaşam mücadelesi veren vatandaşlarımıza dayanma gücü diliyorum. Devletimize, arama kurtarma ekiplerine, sağlık personeline, insani yardım çalışanlarına güç kuvvet diliyorum. Türkiye Futbol Federasyonu olarak devletimizle sürekli iletişim halindeyiz. Bu kapsamda Gençlik ve Spor Bakanımızın da açıklamasında olduğu gibi spor müsabakaları ertelendi. Biz de futbol liglerimizde oynanacak maçlarımızı erteledik. Depremden etkilenen bölgede bulunan kulüplerimizle ve bölge müdürlüklerimizle de sürekli iletişim içerisindeyiz. Türk Futbol ailesini, spor camiamızı ve tüm vatandaşlarımızı birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma içerisinde yaralarımızı sarmaya davet ediyorum. Biliyorsunuz ben de Gaziantepliyim. Bölgeyi de iyi biliyorum. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olarak devletimizin ve milletimizin yanındayız. Gün her zamankinden daha fazla birlik beraberlik içinde hareket etme günü. Gün hep birlikte yaralarımızı sarma günü."

"Yarın kararımızı vereceğiz"

Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'a konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Türk Futbol ailesini, spor camiamızı ve tüm vatandaşlarımızı birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma içerisinde yaralarımızı sarmaya davet ediyorum. Türkiye Futbol Federasyonu olarak devletimizle sürekli iletişim halindeyiz. Bu kapsamda Gençlik ve Spor Bakanımızın da açıklamasında olduğu gibi spor müsabakaları ertelendi. Biz de futbol liglerimizde oynanacak maçlarımızı erteledik. Yarın tüm ligler için kararımızı paylaşacağız" dedi.