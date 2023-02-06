10 ilimizi yerle bir eden depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1651'e yükseldi

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremde bilanço her geçen dakika ağırlaşıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük ikinci depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı 1651'e yükseldi. Sarsıntı nedeniyle 3 bin 471 bina yıkılırken, 11 bin 119 kişi de yaralandı.

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Kahramanmaraş, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldı. Deprem Kahramanmaraş'ın yanı sıra Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da ağır hasara yol açtı. Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından çok sayıda artçı sarsıntı meydana geldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı yükseliyor

Hatay'da arama-kurtarma çalışmalarını organize eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci son duruma ilişkin bilgi verdi. Bakan Koca, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 1651'e yükseldiğini, yaralı sayısının 11 bin 119 olduğunu belirtti. Koca, yıkılan 3 bin 471 binanın yıkıldığını söyledi.

Hatay'daki yaralılar gemiyle Mersin'e sevk edilecek

Milli Savunma Bakanı Akar, TCG İskenderun gemisinin bu gece İskenderun Limanı'na yanaşarak yaralıları Mersin'deki hastanelere sevk edeceğini açıkladı. Akar, "17 uçakla hava koridoru oluşturduk. TSK bünyesindeki doğal afet timleri bölgede çalışıyor. Seyyar Sahra Hastanesi için çalışmalar sürüyor. Mehmetçiğin yardımlarını görmezden gelen bazı yayınlar gördük." dedi.

Gaz kesintileri yaşanıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bazı kesintilerin kontrollü olarak yapıldığını, doğalgazla ilgili BOTAŞ'ın ana hatlarında 5-6 hasar oluştuğunu kaydetti. Bakan Dönmez, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Hatay'da gaz kesintileri yaşandığını ifade etti. Bakan Dönmez, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Böylesini ilk defa gördüm. Ekiplerimiz ilk andan itibaren müdahale ettiler. BOTAŞ'ın bazı doğalgaz hatlarında hasarlar var. Arıza sayısı çok olduğu için ekip takviyesinde bulunduk. Deprem bölgesinde bazı kesintiler kontrollü yapılıyor." diye konuştu.

Barajlarda inceleme yapılıyor

Bakan Kirişçi, "Bakanlık olarak bir uçak 6 helikopter 1098 araç 4794 çalışanımızla birlikte olay mahalline intikal ettik. 140 barajdan 34 tanesi kritik öneme haiz barajlar olduğu için incelemeler yapılıyor." şeklinde konuştu.