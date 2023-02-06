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CHP lideri Kılıçdaroğlu AFAD'ı ziyaret etti, Fuat Oktay'la görüştü

CHP lideri Kılıçdaroğlu AFAD'ı ziyaret etti, Fuat Oktay'la görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi'ni ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve AFAD Başkanı Sezer ile görüştü.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AFAD’ı ziyaret etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcıları Selin Sayek Böke, Faik Öztrak ve Seyit Torun ile beraber AFAD'a geldi.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve AFAD Başkanı Vali Yunus Sezer ile yaklaşık 40 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi.

Kılıçdaroğlu, görüşmede Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve onlarca ilde yıkıma neden olan 7.7 büyüklüğündeki deprem hakkında bilgi aldı. Kılıçdaroğlu, görüşmenin ardından açıklamada bulunmadan kurumdan ayrıldı.

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