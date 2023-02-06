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Türk takımlarının Avrupa maçları ertelendi

Türk takımlarının Avrupa maçları ertelendi

Galatasaray Nef, Darüşşafaka Lassa ve Bahçeşehir Koleji basketbol takımlarının FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İspanyol takımlarıyla bu hafta yapacağı maçlar, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle ertelendi.

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Galatasaray Nef, Darüşşafaka Lassa ve Bahçeşehir Koleji basketbol takımlarının FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İspanyol takımlarıyla bu hafta yapacağı maçlar, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle ertelendi.

FIBA'dan yapılan açıklamada, "Türkiye'de yaşanan yıkıcı olayların ardından, bu hafta Türk takımlarının oynayacağı FIBA Şampiyonlar Ligi maçları ertelendi ve maç tarihleri yeniden planlanacak." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre, Darüşşafaka Lassa'nın yarın UCAM Murcia ile yapacağı maçın yanı sıra 8 Şubat Çarşamba günü Bahçeşehir Koleji'nin BAXI Manresa ve Galatasaray Nef'in Unicaja ile oynayacağı karşılaşmalar ileri bir tarihe ertelendi.

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