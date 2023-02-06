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19 saat sonra mucize kurtuluş! Enkaz altından çıkarıldı: Genç kız herkese el salladı!

Deprem sonrası Şanlıurfa'da yıkılan binanın enkazı altından 19 saat sonra çıkarılan genç kız herkese el salladı.

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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Erseven Mahallesi'nde bulunan Osman Ağa Apartmanı, merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrası çöktü.

Çöken binanın altında kalanların kurtarılmış için enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Gün içerisinde çıkarılan 10 kişiden 3'ü hayatını kaybetti.

19 saat sonra yüzleri güldürdü
Enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği Osman Ağa Apartmanında ekiplerin yoğun çalışması sonucu 19 saat sonra ismi öğrenilemeyen genç bir kız, sağ olarak kurtarıldı.

Omuzlarda ambulansa taşınan genç kız herkese el salladı. Binada enkaz kaldırma çalışmaları, AFAD, 112, UMKE, jandarma, polis, itfaiye ve vatandaşların yardımıyla devam ediyor.

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