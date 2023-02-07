Yargı'nın Eren komiseri Uğur Arslan'ın abisi ve ailesi enkaz altında

Kahramanmaraş merkezli 7.7'lik depremde yıkıma uğrayan Hatay'da enkaz altında kalanlardan birisi de oyuncu Uğur Arslan'ın abisi ve ailesi oldu. Arslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hatay'da ciddi şekilde yardıma ihtiyaç var, lütfen destek olun" dedi.

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki deprem, Hatay ilini de etkiledi.

Oyuncu Uğur Aslan da sosyal medya hesabından paylaştığı videoda "Çok kötü bir gün geçiriyoruz. Hatay’la ilgili soru işaretleri var. Ağabeyim, yengem, yeğenlerim göçük altında. Onları artık kaybettiğimizi düşünüyoruz. Çünkü onlara müdahale edebilecek süreç çalışmadı. Bu durumun orada oluşan bir takım hasarlardan kaynaklandığı söyleniyor. Yeğenlerimle belirli aralıklarla iletişim kurabiliyorum. Durum çok kötü. Ama biz bölgeye yardım götürebilmek için dostlarımızla iletişim kurduk. Hatay'da ciddi şekilde yardıma ihtiyaç var, lütfen destek olun. Çok zor, bu hepimizin sınavı. Teşekkür ediyorum herkese" dedi.