Naci Görür '04:17’de depremi duydum bir buçuk saat ağladım' dedi sıradaki il için uyardı

Kahramanmaraş'taki 7.7'lik depremi duyunca 1.5 saat ağladığını söylelen Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, bundan sonra yapılması gerekenleri anlattı. Görür, "İstanbul’da bir deprem olursa en az 50-60 bin bina hasar alacak." dedi.

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7'lik depremin ardından uzmanlardan peş peşe uyarılar gelmeye devam ediyor.

Hürriyet yazarı Hande Fırat, Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür ile telefonda görüştü açıklamalarını yazısına taşıdı.

"04:17’de depremi duydum, 75 yaşındayım, bir buçuk saat ağladım" diyen Görür, yıllardır bölge için uyarılar yaptığını hatırlattı.

Nasıl yapılır?

Adana ve Hatay'ın daha riskli hale geldiğini belirten Görür, bundan sonra yapılması gerekenleri sıraladı:

- Bir kent mikro bölgelere ayrılır. Fay sistemi, derinliği, boyu analiz edilir.

- Tehlike-risk analizi ortaya çıkarılır. Yani olası büyüklüklere göre depremde kaç mahalle yıkılır, kaç kişi ölür, ne zarar verir, rapor edilir.

- Vali, belediye ve hükümet her kent için tehlike ve risk analizlerine göre kenti yeniden yapılandırır.

- ‘Şurada bina olmaz’ der, yeşil alana çevirir, ‘şurada çok katlı bina olmaz’ der, ‘Bu alan güçlendirilmeli’ der.

- Afet Bakanlığı kurulmalı ve çok ciddi bütçe ayrılmalı.

- İlk yıl 5 yıllık plan hazırlanmalı, acil devreye alınmalı

- Gerekli tedbirler uygulanırsa 20 senede Japonya gibi oluruz.

İstanbul'a uyarı

- Herkes biliyor ki İstanbul’da bir deprem olursa en az 50-60 bin bina hasar alacak.

- Uyarmaktan dilimizde tüy bitti.

- Japonya bunu böyle yaptı, 7 üzerinde deprem oluyor, tesadüfen 1 ya da 2 kişi ölüyor.

- Japonya’nın yaptığını el ele verirsek biz de yaparız.”

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