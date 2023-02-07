BIST 4.930
DOLAR 18,83
EURO 20,23
ALTIN 1.134,82
HABER /  GÜNCEL

Naci Görür '04:17’de depremi duydum bir buçuk saat ağladım' dedi sıradaki il için uyardı

Naci Görür '04:17’de depremi duydum bir buçuk saat ağladım' dedi sıradaki il için uyardı

Kahramanmaraş'taki 7.7'lik depremi duyunca 1.5 saat ağladığını söylelen Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, bundan sonra yapılması gerekenleri anlattı. Görür, "İstanbul’da bir deprem olursa en az 50-60 bin bina hasar alacak." dedi.

Abone ol

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7'lik depremin ardından uzmanlardan peş peşe uyarılar gelmeye devam ediyor.

Hürriyet yazarı Hande Fırat, Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür ile telefonda görüştü açıklamalarını yazısına taşıdı.

"04:17’de depremi duydum, 75 yaşındayım, bir buçuk saat ağladım" diyen Görür, yıllardır bölge için uyarılar yaptığını hatırlattı.

Nasıl yapılır?

Adana ve Hatay'ın daha riskli hale geldiğini belirten Görür, bundan sonra yapılması gerekenleri sıraladı:

- Bir kent mikro bölgelere ayrılır. Fay sistemi, derinliği, boyu analiz edilir.

- Tehlike-risk analizi ortaya çıkarılır. Yani olası büyüklüklere göre depremde kaç mahalle yıkılır, kaç kişi ölür, ne zarar verir, rapor edilir.

- Vali, belediye ve hükümet her kent için tehlike ve risk analizlerine göre kenti yeniden yapılandırır.

- ‘Şurada bina olmaz’ der, yeşil alana çevirir, ‘şurada çok katlı bina olmaz’ der, ‘Bu alan güçlendirilmeli’ der.

- Afet Bakanlığı kurulmalı ve çok ciddi bütçe ayrılmalı.

- İlk yıl 5 yıllık plan hazırlanmalı, acil devreye alınmalı

- Gerekli tedbirler uygulanırsa 20 senede Japonya gibi oluruz.

İstanbul'a uyarı

- Herkes biliyor ki İstanbul’da bir deprem olursa en az 50-60 bin bina hasar alacak.

- Uyarmaktan dilimizde tüy bitti.

- Japonya bunu böyle yaptı, 7 üzerinde deprem oluyor, tesadüfen 1 ya da 2 kişi ölüyor.

- Japonya’nın yaptığını el ele verirsek biz de yaparız.”

Yazının tamamı için tıklayın

ÖNCEKİ HABERLER
THY'den deprem sonrası flaş karar! 100 TL olarak sabitledi
THY'den deprem sonrası flaş karar! 100 TL olarak sabitledi
İstanbul Havalimanı'na koştular binlerce yardım gönüllüsü terminalde uzun kuyruklar oluşturdu
İstanbul Havalimanı'na koştular binlerce yardım gönüllüsü terminalde uzun kuyruklar oluşturdu
Depremde ikinci gün! Binlerce kişi enkaz atında, ölü sayısı artıyor! Elektrik yok, su yok, doğalgaz yok...
Depremde ikinci gün! Binlerce kişi enkaz atında, ölü sayısı artıyor! Elektrik yok, su yok, doğalgaz yok...
Yargı'nın Eren komiseri Uğur Arslan'ın abisi ve ailesi enkaz altında
Yargı'nın Eren komiseri Uğur Arslan'ın abisi ve ailesi enkaz altında
Son 100 yılın en büyük doğal felaketi
Son 100 yılın en büyük doğal felaketi
Hatay'da 26 saat sonra 2 küçük çocuk enkazdan sağ olarak kurtarıldı
Hatay'da 26 saat sonra 2 küçük çocuk enkazdan sağ olarak kurtarıldı
TCG İskenderun gemisi yaralıları Mersin'e taşıdı
TCG İskenderun gemisi yaralıları Mersin'e taşıdı
Kahramanmaraş beşik gibi! İki deprem daha oldu AFAD şiddetini açıkladı
Kahramanmaraş beşik gibi! İki deprem daha oldu AFAD şiddetini açıkladı
KKTC'de 7 gün ulusal yas ilan edildi!
KKTC'de 7 gün ulusal yas ilan edildi!
Deprem felaketinde enkaz altındaki 4 kişi ambulans uçakla Ankara'ya getirildi!
Deprem felaketinde enkaz altındaki 4 kişi ambulans uçakla Ankara'ya getirildi!
19 saat sonra mucize kurtuluş! Enkaz altından çıkarıldı: Genç kız herkese el salladı!
19 saat sonra mucize kurtuluş! Enkaz altından çıkarıldı: Genç kız herkese el salladı!
Türk takımlarının Avrupa maçları ertelendi
Türk takımlarının Avrupa maçları ertelendi