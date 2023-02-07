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Kahramanmaraş beşik gibi! İki deprem daha oldu AFAD şiddetini açıkladı

Kahramanmaraş beşik gibi! İki deprem daha oldu AFAD şiddetini açıkladı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde hissedilen 7,7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından artçı depremler olmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 4,0 Nurhak ilçesinde ise 4.1 deprem daha meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 01.55'te, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde gerçekleşti.

4,0 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.

Nurhak'ta da deprem meydana geldi
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 02.13'te, Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde gerçekleşti.

4,1 büyüklüğündeki deprem, 6,98 kilometre derinlikte oldu.

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