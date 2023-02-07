BIST 4.825
DOLAR 18,83
EURO 20,22
ALTIN 1.134,40
HABER /  EKONOMİ

Merkez'den bankalara talimat! Ücret alınmayacak

Merkez'den bankalara talimat! Ücret alınmayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), deprem bağış hesaplarına yapılan para transferlerinden ücret alınmaması yönünde bankalara talimat gönderildiğini duyurdu.

Abone ol

TCMB'nin, deprem bağış hesaplarına yapılan para transferlerine ilişkin duyurusunda, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizde meydana gelen depremlere yönelik AFAD ve Kızılay gibi yardım kuruluşlarımız başta olmak üzere deprem bağış hesaplarına yapılan para transferlerinden ücret alınmaması yönünde Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) üyesi bankalara talimat gönderilmiştir."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
9 saatte 2 büyük deprem 10 ili vurdu! Ekipler seferber oldu: Enkaz altından saatler sonra kurtarıldılar!
Foto Galeri 9 saatte 2 büyük deprem 10 ili vurdu! Ekipler seferber oldu: Enkaz altından saatler sonra kurtarıldılar! Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Yeni deprem oldu! AFAD duyurdu Hatay'da büyük panik
Yeni deprem oldu! AFAD duyurdu Hatay'da büyük panik
Stadyumlar yardım toplama merkezine dönüştü
Stadyumlar yardım toplama merkezine dönüştü
Rümeysa sesini duyurdu! 27 saat sonra mucize kurtuluş
Rümeysa sesini duyurdu! 27 saat sonra mucize kurtuluş
Naci Görür '04:17’de depremi duydum bir buçuk saat ağladım' dedi sıradaki il için uyardı
Naci Görür '04:17’de depremi duydum bir buçuk saat ağladım' dedi sıradaki il için uyardı
THY'den deprem sonrası flaş karar! 100 TL olarak sabitledi
THY'den deprem sonrası flaş karar! 100 TL olarak sabitledi
İstanbul Havalimanı'na koştular binlerce yardım gönüllüsü terminalde uzun kuyruklar oluşturdu
İstanbul Havalimanı'na koştular binlerce yardım gönüllüsü terminalde uzun kuyruklar oluşturdu
Yargı'nın Eren komiseri Uğur Arslan'ın abisi ve ailesi enkaz altında
Yargı'nın Eren komiseri Uğur Arslan'ın abisi ve ailesi enkaz altında
Kahramanmaraş depremi İngiliz basını manşetlerinde Son 100 yılın en büyük doğal felaketi
Kahramanmaraş depremi İngiliz basını manşetlerinde Son 100 yılın en büyük doğal felaketi
Hatay'da 26 saat sonra 2 küçük çocuk enkazdan sağ olarak kurtarıldı
Hatay'da 26 saat sonra 2 küçük çocuk enkazdan sağ olarak kurtarıldı
TCG İskenderun gemisi yaralıları Mersin'e taşıdı
TCG İskenderun gemisi yaralıları Mersin'e taşıdı
Kahramanmaraş beşik gibi! İki deprem daha oldu AFAD şiddetini açıkladı
Kahramanmaraş beşik gibi! İki deprem daha oldu AFAD şiddetini açıkladı
KKTC'de 7 gün ulusal yas ilan edildi!
KKTC'de 7 gün ulusal yas ilan edildi!