9 saatte 2 büyük deprem 10 ili vurdu! Ekipler seferber oldu: Enkaz altından saatler sonra kurtarıldılar!
Türkiye'yi yasa boğan depremden acı haberler gelmeye devam ederken saatler sonra gelen mucize kurtuluş haberleri de yüreklere su serpmeye devam ediyor. Kahramanmaraş'ta 9 saatte meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ili birden vurdu. Çok sayıda bina yıkılırken göçük altında kalan vatandaşlar için ekipler seferber oldu. İşte enkaz altından saatler sonra gelen mucizeler...
Polis Özel Harekat (PÖH) ekipleri, Malatya’da enkaz altında kalan vatandaşları kurtardı.
Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık’ta meydana gelen depremden Malatya büyük ölçüde etkilendi. Depremin büyük yıkıma yol açtığı yerlerde çalışmalarını devam ettiren PÖH ekipleri yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Yıkıma neden olan depremin ardından PÖH ekipleri arama kurtarma çalışmalarında enkaz altında kalan vatandaşları kurtardı.
Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerin ardından Göksun ilçesinde enkaz altında kalan küçük kız çocuğunun kurtarılma anına ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı.
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde ekipler, yaşam üçgenindeki küçük kızı kurtarmak için seferber oldu. Bir görevlinin ulaştığı küçük kız, daha sonra emekleyerek enkaz altından dışarı çıkmayı başardı. O anlar kayıt altına alındı.
Emekleyerek hayata tutnan minik kızın ve ilk sözleri yürekleri dağladı. Kendine yardım eden görevlilere "Annemi de kurtarın" diye seslendi.