9 saatte 2 büyük deprem 10 ili vurdu! Ekipler seferber oldu: Enkaz altından saatler sonra kurtarıldılar!

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde ekipler, yaşam üçgenindeki küçük kızı kurtarmak için seferber oldu. Bir görevlinin ulaştığı küçük kız, daha sonra emekleyerek enkaz altından dışarı çıkmayı başardı. O anlar kayıt altına alındı.

Emekleyerek hayata tutnan minik kızın ve ilk sözleri yürekleri dağladı. Kendine yardım eden görevlilere "Annemi de kurtarın" diye seslendi.