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Türkiye'de yaşanan depremle alay ettiler! Fransız dergisinden tepki çeken çizim

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Türkiye'de yaşanan depremle alay ettiler! Fransız dergisinden tepki çeken çizim

Fransız hiciv dergisi Charlie Hebdo'nun, Türkiye'de yaşanan depremle ilgili yer verdiği çizim büyük tepki çekti. Söz konusu çizimde, "Türkiye'de deprem. Tank yollamaya bile gerek yok" ifadeleri kullanıldı...

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Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6; Gaziantep'te de 6,4 ile 6,5 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Bölgede 6 büyüklüğüne kadar da yüzlerce artçı gerçekleşti. Sarsıntılar Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Adana, Elazığ dışında; Suriye, Kıbrıs adası, Irak, Mısır ve Lübnan'da hissedildi ve yıkıma yol açtı.

Türkiye'de ve Suriye'de binlerce kişi hayatını kaybederken, yaralanırken, ülkeler Türkiye için seferber olurken; vicdanları karalayan bir gelişme yaşandı.

Fransız hiciv dergisi Charlie Hebdo, Türkiye'de yaşanan ve binlerce insanın hayatını kaybettiği depremlerle alay etti. Derginin depremle alakalı yayınladığı sözde çizimde, "Türkiye'de deprem. Tank yollamaya bile gerek yok" yazdığı görüldü.

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