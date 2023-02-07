Bakan Nebati deprem bölgesinden açıkladı: Sosyal medyaya inanmayın her şey kontrol altında

Deprem felaketinin büyük tahribat yarattığı Şanlıurfa'da açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medyada yayılan "yanlış haberlere" itimat edilmemesi gerektiğini söyleyerek, "Şanlıurfa’da her şey kontrol altındadır" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ağır yıkıma sebep olduğu Şanlıurfa'da, İpekyol Caddesi'nde yıkılan 6 katlı bir binada devam eden arama kurtarma faaliyetlerini inceledi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Nebati, arama kurtarma çalışmalarının hassas bir şekilde sürdüğünü, vatandaşlardan sosyal medyada yayılan yanlış haberler yerine AFAD'ın açıklamalarını dikkate almaları gerektiğini belirterek, "48 şehidimiz var, 103 yaralının 24’ü yoğun bakımda tedavi görüyor. Şanlıurfa’da her şey kontrol altındadır" diye konuştu.