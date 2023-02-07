Mehmet Metiner deprem üzerinden siyasetin dibine vurdu! Tepkiler üzerine sildi

7.7 ve 7.6'lık depremin en ağır hasarı verdiği illerin başında Adıyaman geliyor. AK Parti Adıyaman eski Milletvekili Mehmet Metiner, Adıyaman'dan yükselen yardım çığlıkları üzerine deprem felaketi üzerinden siyaset yapan bir paylaşım yaptı. Sosyal medya ayağa kalkınca da o paylaşımını silmek zorunda kaldı.

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Kahramanmaraş merkezli deprem fırtınasından en çok yıkımın olduğu illerin başında Adıyaman geliyor. Adıyaman'da hala ulaşılamayan enkaz altında canlar varken, AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner'in felaket üzerinden siyaset yapmaya kalkışması büyük tepki topladı. Metiner, "Ölenleri geri getiremeyiz. Üzüntümüz sonsuz. Lakin Adıyaman’ımızı yeniden onaracak Reis’imiz var" paylaşımı yaptı. Gelen tepkiler üzerine de o paylaşımını silmek zorunda kaldı.

Mehmet Metiner, depremin ardından sosyal medya hesabından, "Adıyaman’ımızın hali harap. Hükümetimiz daha fazlasını yapmalı. Hala enkaz altında olan hemşehrilerim var. Yüreğimiz kan ağlıyor" dedi. Metiner'in gönderisine Hamza Temur isimli bir kullanıcı, "Adıyaman yıkık, Adıyaman yalınız, Adıyaman üşüyor. Kahta'da 48 vatandaşımızı an itibarıyla kaybettik" diye yazdı.

Bunun üzerine Mehmet Metiner o paylaşımı alıntılayarak, "Adıyaman yalnız değil. Adıyaman’ın arkasında Reis var. Adıyaman Reis’in sevdalı olduğu bir şehirdir. Ölenleri geri getiremeyiz. Üzüntümüz sonsuz. Lakin Adıyaman’ımızı yeniden onaracak Reis’imiz var bizim teyzeminoğlu…" cevabı verdi.

TT olunca o paylaşımını sildi

Mehmet Metiner'in felaket üzerinden siyaset yapması büyük tepki çekti. Metiner, Twitter'da ismi en çok konuşulanlar arasına girdi. Metiner, kamuoyunun tepkisini çeken sözlerinin içerdiği tweetini daha sonra sildi.