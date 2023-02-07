Meteoroloji uyardı! Depremden etkilenen 10 ilde havaya bakın... Kar ve yağmur vuracak!

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.