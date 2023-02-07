Meteoroloji uyardı! Depremden etkilenen 10 ilde havaya bakın... Kar ve yağmur vuracak!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 Şubat hava durumu raporunu paylaştı. Yoğun kar uyarısı verilen şehirler oldu. İstanbul'da da kar ve karla karışık yağmur bekleniyor. Peki depremden etkilenen şehirlerde bugün hava nasıl? İşte Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman, Hatay, Osmaniye ve Adana'da bugün hava durumu...
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yoğun kar: Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; Karadeniz kıyıları ile Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
Çığ uyarısı: Marmara ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunuyor.
Sıcaklık ve rüzgar: Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği; rüzgarın ise yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.