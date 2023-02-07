Enkaz altında kalmıştı! Hataysporlu Christian Atsu'dan haber geldi

KAHRAMANMARAŞ merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde göçük altında kalan Hatayspor’un futbolcusu Christian Atsu, enkazdan yaralı olarak çıkarıldı.Abone ol
Radyospor'a konuşan Hatayspor yöneticisi Mustafa Özat, Christian Atsu'nun enkaz altından çıkarıldığını açıkladı. Ancak sportif direktör Taner Savut'un hala enkaz altında olduğunu paylaştı.
Mustafa Özat, "Christian Atsu yaralı olarak çıkarıldı. Sportif direktörümüz Taner Savut, maalesef hala enkaz altında. Hatay çok etkilendi. En tehlikeli saatlerin sonuna doğru geliyoruz." ifadelerini kullandı.
Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel gözyaşlarıyla yardım çağrısı yapmıştı.