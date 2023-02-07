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3 gün önce askere uğurlandı! Hatay’daki depremde şehit oldu

3 gün önce askere uğurlandı! Hatay’daki depremde şehit oldu

Çorum’un Osmancık ilçesinde 3 gün önce vatani görevini yapmak için Hatay’a giden Piyade Er Mert Can Sümbül, depremde enkaz altında kalarak şehit oldu.

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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve birçok ilde de hissedilen depremde şehit düşen 3 askerden Hatay 8'nci Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli Piyade Er Mert Can Sümbül'ün (23) acı haberi Osmancık ilçesindeki ailesine ulaştı.

Şehidin evine giden askeri yetkililer, şehadet haberini anne Suzan Sümbül'e verdi. Baba Sinan Sümbül'ün İstanbul'da işçi olarak çalıştığı belirtildi.

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